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Олег Винник розповів про своє хобі: коли починаєш її натирати - приголомшливий аромат

Автор: Lite

Підкоривший українців виконанням всесвітньо відомого хіта Олег Винник вперше повідав про давнє хобі, яке є для нього чи не найкращою терапією.

Відверте зізнання популярний співак зробив в інтерв'ю журналу "Теленеделя", обкладинку нового випуску якого і прикрасив артист.

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Олег Винник на обкладинці журналу "Теленеделя"

"Ще в студентські роки, на початку 90-х, зацікавився виготовленням жіночої біжутерії. Вручну випилював лобзиком дерев'яні хрестики, потім спробував їх продавати", - розповів Винник.

На виручені гроші майбутній поп-ідол купив невеликий деревообробний верстат.

"Для мене дерево в руках схоже з дорогоцінним каменем. Вибрати сорт, знайти правильний стовбур потрібного кольору, висушити - це терапія. Дуже люблю запах яблуні. Коли починаєш її натирати - приголомшливий аромат!" - зізнався Олег.

А пізніше, в 2000-х, він з дуба робив меблі для своєї квартири. Правда, з тих пір не повертався до цього заняття.

"Сподіваюся, все ще попереду", - поділився Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Раніше Винник поділився закулісними таємницями шоу "Маска".

Також ми писали, що на цьому гіпершоу улюбленцю сотень тисяч українських жінок стало погано і знадобилася допомога лікарів.

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