Ольга Фреймут призналась, что стала жертвой аферистов и рассказала о курьезе под алкоголем

Ольга Фреймут недавно покинула проект Танцы со звездами 2020. Во время участия в проекте ей пришлось перенести коронавирусную инфекцию, но это не помешало ведущей тренироваться и танцевать. Зрителям особенно запомнились ее яркие конфликты со строгой и ироничной судьей поекта Екатериной Кухар. Ольга – разносторонняя личность, умеющая привлечь внимание к своей персоне. Так, в программе "Валерий Вечерний" на одноименном YouTube-канале она рассказала о самой нелепой мужской попытке с ней сблизиться, аферистах, которые оставили ведущую без мебели и поделились курьезом, который произошел с ней после празднования дня рождения сестры.

Так, Ольга рассказала о смешном случае, который произошел в одном из киевских ресторанов .

"Мы праздновали день рождения моей сестры 24 августа, приехали наши подруги. И я помню, выхожу вся пафосная, а у меня в руках трехлитровая банка с помидорами. Они такие вкусные", - со смехом вспоминает Ольга.

Ольга Фреймут решилась на пикантное признание (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведущая вспомнила, как стала жертвой шарлатанов, и этот случай научил ее быть более внимательной и бдительной.

"Когда я делала ремонт в квартире на Подоле, наняла комманду профессионалов, и они наперед брали деньги и ежедневно просили еще и еще. А потом оказалось, что я подписала какие-то документы, согласно которым если мне что-то не нравиться, то я деньги плачу, а они не могу предоставить мне эту мебель. В результате я оказалось без журнального столика, книжного шкафа и кровати в спальне. Я считаю, это аферизм", - отмечает она.

Ткже она вспомнила о самой странной попытке мужчины расположить ее к себе. Это произошло в канун Нового года.

"Перед Новым годом попала в заведение за городом. Тут ко мне подошел мужчина лет 50, он от утомления и выпитого плохо стоял на ногах, и мне принесли целый ящик Prosecco. Он сказал, что очень любит мою программу и у него есть ресторан, пригласил туда обязательно приехать. Я не знаю как, но у меня оказалось в багажнике это Prosecco. Это было так беспомощно, он так смотрел… Вроде мило, но смешно" - вспомнила ведущая.

Ольа Фреймут рассказала истории из жизни

Напомним, что ранее Ольга Фреймут прокатилась в метро и рассказала о конфликте с мужем.