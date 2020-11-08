Ольга Фреймут зізналася, що стала жертвою аферистів і розповіла про курйоз під алкоголем

Ольга Фреймут нещодавно покинула проект Танці з зірками 2020. Під час участі в проекті їй довелося перенести коронавірусну інфекцію, але це не завадило ведучій тренуватися і танцювати. Глядачам особливо запам'яталися яскраві конфлікти з суворою й іронічною суддею поекта Катериною Кухар. Ольга – різностороння особистість, яка вміє привернути увагу до своєї персони. Так, у програмі "Валерій Вечірній" на однойменному YouTube-каналі вона розповіла про найбезглуздішу чоловічу спробу з нею зблизитися, аферистів, які залишили ведучу без меблів і поділилися курйозом, який стався з нею після святкування дня народження сестри.

Так, Ольга розповіла про смішний випадок який стався в одному з київських ресторанів .

"Ми святкували день народження моєї сестри 24 серпня, приїхали наші подруги. І я пам'ятаю, виходжу вся пафосна, а у мене в руках трилітрова банка з помідорами. Вони такі смачні", - зі сміхом згадує Ольга.

Ольга Фреймут зважилася на пікантне визнання (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча згадала, як стала жертвою шарлатанів, і цей випадок навчив її бути більш уважною і пильною.

"Коли я робила ремонт у квартирі на Подолі, найняла подану команду професіоналів, і вони наперед брали гроші і щодня просили ще і ще. А потім виявилося, що я підписала якісь документи, згідно з якими якщо мені щось не подобається, то я гроші плачу, а вони не можу надати мені ці меблі. В результаті я бул без журнального столика, книжкової шафи і ліжка в спальні. Я вважаю, це аферизм", - зазначає вона.

Також вона згадала про дивну спробу чоловіка розташувати її до себе. Це сталося у переддень Нового року.

"Перед Новим роком потрапила в заклад за містом. Тут до мене підійшов чоловік років 50, він від втоми і випитого погано стояв на ногах, і мені принесли цілий ящик Prosecco. Він сказав, що дуже любить мою програму і у нього є ресторан, запросив туди обов'язково приїхати. Я не знаю як, але у мене виявилося в багажнику це Prosecco. Це було так безпорадно, він так дивився... Ніби мило, але смішно" - згадала ведуча.

Ольа Фреймут розповіла історії з життя

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут прокотилася в метро і розповіла про конфлікт з чоловіком.