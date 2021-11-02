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Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя: "девочка - комплимент Бога"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью отдыхает на Сицилии в Италии. 16-летняя Маша пошла в маму - она обожает позировать и фотографироваться, а также экспериментировать со стилем и примерять разные образы. 37-летняя артистка выложила новые фото наследницы и похвасталась, какая красивая у нее дочь.

Яркими кадрами с Машей Полякова поделилась у себя в Instagram.

16-летняя девушка позировала, как настоящая модель, запуская руки в свои длинные рыжие волосы и принимая эффектные позы, а также пронзительно глядя в объектив.

Она одета в полупрозрачный черный гольф, через который виднеется бюстгальтер. В качестве украшений Маша выбрала массивные цепи на шею, серьги в виде крестов и цветные браслеты. Вопреки своему обыкновению она не стала делать яркий макияж и лишь минимально подвела глаза.

Оля Полякова показала 16-летнюю красотку дочь Машу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Девочка - комплимент Бога! Определенно! Я так ее люблю! И мне так приятно, что она так получилась!" - подписала фото гордая звездная мама.

Подписчики Поляковой не поскупились на похвалу и засыпали Машу приятными словами. Многие отметили, что девочка - просто копия певицы и их даже можно спутать.

  • Красотка, копия Вы Оля
  • Покрасить Машу в блондинку и получится Олина копия.
  • На вас очень похожа
  • Красуня, так схожа на маму
  • Шикарный комплимент
  • Маленька рудокоса бестія
  • Не побоюсь ЭТОгО слова - будущая Мадонна, не меньше
  • Если бы не подпись - подумал бы что Оля в парике. До чего же похожи
  • Все фотки классные, потому что Маша классная
  • Супер, очень похожа с мамой
  • Хорошая девочка получилась у вас!
  • Если бы не написали, что это Ваша дочь, была уверена, что это Вы
  • Шановна пані Олю. У Вас феноменальна схожість з Вашею доцею Машею! Ви абсолютно обидві одне на одного схожі!!! Ви обидві мо-лод-ці, красунечки, розумнички!

Ранее мы писали, что Оля Полякова похвасталась костюмами из секс-шопа и рассказала об "уколах красоты".

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Оля ПоляковаМаша Полякова