Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе: "дівчинка - комплімент Бога"

16-річна дівчина позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози, а також пронизливо дивлячись в об'єктив.

Вона одягнена в напівпрозорий чорний гольф, через який видніється бюстгальтер. В якості прикрас Маша вибрала масивні ланцюги на шию, сережки у вигляді хрестів і кольорові браслети. Всупереч своєму звичаю вона не стала робити яскравий макіяж і лише мінімально підвела очі.

Оля Полякова показала 16-річну красуню дочку Машу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Дівчинка - комплімент Бога! Безумовно! Я так її люблю! І мені так приємно, що вона так вийшла!" - підписала фото горда зіркова мама.

Підписники Полякової не поскупилися на похвалу і засипали Машу приємними словами. Багато відзначили, що дівчинка - просто копія співачки і їх навіть можна сплутати.