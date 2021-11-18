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Оля Полякова померилась красотой со своими дочерьми: "Алиса даст жару"

Автор: Марина Настевич

Оля Полякова уже вернулась в Киев с райских Мальдивских островов, где отдыхала вместе с мужем и дочерьми. Из-за поломки гидросамолета им пришлось задержаться на один день и старшая дочь Маша очень переживала, ведь у нее был запланирован концерт в Украине - но в итоге все везде успели.

У певицы еще остались яркие фото с отпуска и в своем Instagram она решила помериться красотой с дочками и предложила подписчикам выбрать, кто же красивее.

Оля опубликовала подборку фото, на которых запечатлена она сама и ее наследницы. Так, артистка позировала в изумрудном бикини, широкополой шляпе и темных очках, эффектно прислонившись к деревянной опоре.

16-летняя Маша предстала в том же месте - на девушке оригинальный цельный купальник с анималистичным принтом и длинными рукавами. Ее длинные волосы распущены, а сама она задумчиво глядит в сторону от камеры.

10-летняя Алиса выбрала черные велосипедки и футболку с принтом. Она эффектно присела на причале на фоне моря и пристально смотрит в объектив.

Оля Полякова померилась красотой с дочерьми на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну кто краше?" - в шутку поинтересовалась Полякова.

Большинство фолловеров не смогли выбрать и отметили, что все трое - просто красотки, но некоторые все же выразили свое предпочтение.

  • Алиса, естественно!!!
  • Ох и красивые, но Мама пока впереди всех
  • У красивой мамы красивые дети
  • Зайка под номером 3 конечно
  • Ох, Алиса даст вам жару
  • Разве можно сравнивать? все красивые
  • Дівчата, ви всі красуні одна краща другої
  • Алиса, такое эмоциональное фото
  • Мамочка вне конкуренции
  • Все девчонки THE BEST!!!
  • У Вас ОЧЕНЬ красивые дети!!! Ну, а Маша - огонь!
  • Малышка будет очень красивой девушкой
  • Алиса! Настоящая и не подряжаемая
  • Все богини!
  • Шикарная ТРИлогия!

Ранее Полякова в микротопе восхитила райским фотосетом с дочерьми на Мальдивах.

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Оля ПоляковаМаша Полякова