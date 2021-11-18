Оля Полякова померилась красотой со своими дочерьми: "Алиса даст жару"

Оля опубликовала подборку фото, на которых запечатлена она сама и ее наследницы. Так, артистка позировала в изумрудном бикини, широкополой шляпе и темных очках, эффектно прислонившись к деревянной опоре.

16-летняя Маша предстала в том же месте - на девушке оригинальный цельный купальник с анималистичным принтом и длинными рукавами. Ее длинные волосы распущены, а сама она задумчиво глядит в сторону от камеры.

10-летняя Алиса выбрала черные велосипедки и футболку с принтом. Она эффектно присела на причале на фоне моря и пристально смотрит в объектив.

Оля Полякова померилась красотой с дочерьми на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну кто краше?" - в шутку поинтересовалась Полякова.

Большинство фолловеров не смогли выбрать и отметили, что все трое - просто красотки, но некоторые все же выразили свое предпочтение.