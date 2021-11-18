Оля Полякова помірялася красою зі своїми дочками: "Аліса запалить"

Оля опублікувала добірку фото, на яких зображена вона сама і її спадкоємиці. Так, артистка позувала в смарагдовому бікіні, крислатому капелюсі і темних окулярах, ефектно притулившись до дерев'яної опори.

16-річна Маша постала в тому ж місці - на дівчині оригінальний цілісний купальник з анімалістичним принтом і довгими рукавами. Її довге волосся розпущене, а сама вона задумливо дивиться в сторону від камери.

10-річна Аліса вибрала чорні велосипедки і футболку з принтом. Вона ефектно присіла на причалі на тлі моря і пильно дивиться в об'єктив.

Оля Полякова помірялася красою з дочками на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну хто краше?" - жартома поцікавилася Полякова.

Більшість фоловерів не змогли вибрати і відзначили, що всі троє - просто красуні, але деякі все ж висловили свою перевагу.