Оля Полякова призналась, готова ли родить третьего ребенка

По словам Поляковой, у нее пропало желание заводить третьего ребенка, когда ее дочери выросли и она почувствовала свободу. Также она отметила, что двое детей – это тоже неплохо.

"Я всем женщинам советую – вот пока есть вот это желание, оно где-то лет до 5, пока еще младше ребенок, ты еще в этом состоянии, когда хочешь еще детей. А потом, когда они уже вырастают, ты становишься какой-то более свободной, и у тебя это желание исчезает. У меня пропало желание, надо было это делать, когда я этого хотела", – сообщила артистка.

Оля Полякова рассказала, планирует ли рожать третьего ребенка (видео: Youtube)

Напомним, что в 2004 году Полякова вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим. В 2005 году она родила первенца – дочь Машу, а в 2011 году подарила супругу дочь Алису.

Оля Полякова с мамой и дочерьми на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Исполнительница, которая регулярно делится в сети весьма горячими снимками, также рассказала, почему любит это делать. Таким образом певица борется с эйджизмом.

"Моя мама всегда говорила: "Красота женская – капитал и надо, чтобы ее видели люди". Зачем ее прятать? Я борюсь против сексизма, эйджизма. О том, что женщина в 30 лет не старая потрепанная ондатра, а молоденькая девочка. Я за то, чтобы женщины не чурались своего красивого тела" - заявила певица и добавила, что ягодицы Поляковой фанаты будут видеть до ее 96 лет.

Оля также поделилась, кто делает ей откровенные фотографии. Оказывается, это не муж фотографирует, а ее старшая дочь Мария. К слову, мама и дочь не прочь устроить и совместную фотосессию в купальниках.

"Всегда это делает Маша. Она уже очень ждет, когда ей будет 18 лет и я ей тоже позволю показывать задницу. Какое я имею право на ее тело, когда она взрослый человек", – поделилась артистка.

Оля Полякова с дочкой Машей делают горячие фотосеты на отдыхе (фото: instagram.com/polyakovamusic)