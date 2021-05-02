Оля Полякова зізналася, чи готова народити третю дитину

За словами Полякової, у неї пропало бажання заводити третю дитину, коли її дочки виросли і вона відчула свободу. Також вона зазначила, що двоє дітей – це теж непогано.

"Я всім жінкам раджу - ось поки є ось це бажання, воно десь років до 5, поки ще молодша дитина, ти ще в цьому стані, коли хочеш ще дітей. А потім, коли вони вже виростають, ти стаєш якоюсь більш вільною, і у тебе це бажання зникає. У мене пропало бажання, треба було це робити, коли я цього хотіла", – повідомила артистка.

Оля Полякова розповіла, чи планує народжувати третю дитину (відео: Youtube)

Нагадаємо, що в 2004 році Полякова вийшла заміж за бізнесмена на ім'я Вадим. У 2005 році вона народила первістка – дочку Машу, а в 2011 році подарувала чоловікові дочку Алісу.

Оля Полякова з мамою і дочками на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Виконавиця, яка регулярно ділиться в мережі вельми гарячими знімками, також розповіла, чому любить це робити. Таким чином співачка бореться з ейджизмом.

"Моя мама завжди говорила:"Краса жіноча – капітал і треба, щоб її бачили люди". Навіщо її ховати? Я борюся проти сексизму, ейджизму. Про те, що жінка в 30 років не стара пошарпана ондатра, а молоденька дівчинка. Я за те, щоб жінки не цуралися свого красивого тіла" - заявила співачка і додала, що сідниці Полякової фанати будуть бачити до її 96 років.

Оля також поділилася, хто робить їй відверті фотографії. Виявляється, це не чоловік фотографує, а її старша дочка Марія. До слова, мама і дочка не проти влаштувати і спільну фотосесію в купальниках.

"Завжди це робить Маша. Вона вже дуже чекає, коли їй буде 18 років і я їй теж дозволю показувати дупу. Яке я маю право на її тіло, коли вона доросла людина", - поділилася артистка.

Оля Полякова з донькою Машею роблять гарячі фотосети на відпочинку (фото: instagram.com/polyakovamusic)