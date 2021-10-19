UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оля Полякова свела с ума откровенным роковым образом: "Леди Гага и рядом не была"

Автор: Ольвия Агаркова

Седьмой прямой эфир "Танцев со звездами 2021" закончился уходом из проекта сразу двух пар – Джамалы и Антона Нестерко, а также Станислава Горуна и Даниеллы Преап. Вечер не обошелся без звездного члена жюри и ведущей-знаменитости, которая встречала участников после номера на балконе. Эта почетная миссия досталась Оле Поляковой. Певица также выступила перед зрителями и участниками, блистая в роскошном вечернем платье, в точности повторяющем ее стройные изгибы.

Фото в шикарном образе "Королева ночи" поделилась с подписчиками в Instagram.

Оля появилась на публике в оригинальном черном платье без бретелей, щедро расшитом пайетками. Соблазнительное декольте и оригинально оформленный лиф в чашечками, высокий разрез до середины бедра сделали наряд пикантным и элегантным одновременно.

Оля дополнила роковой образ алой помадой, волосы были уложены в крупные голливудские локоны, из аксессуаров – свисающие серьги-кафы. На ножках – открытые босоножки на высоком каблуке с тонким ремешком вокруг щиколотки.

Оля Полякова вызвала фурор роскошным образом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Танцы оттанцевали и отпели, как вам балкон?" – поинтересовалась Полякова у подписчиков и предложила им выбрать одно из трех зрелищных фото.

"Неотразимая, Олюся!" – оставила комплимент для тезки Ольга Сумская. "Красотка", – согласилась с ней украинская супермодель Снежана Онопка. "Роскошь", – написала комментарий под фото фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

  • Вы так прекрасно выглядите
  • Барби
  • Бесподобная
  • Богиня
  • Самая красивая женщина планеты
  • Платье – бомба
  • Восхитительная
  • Как всегда супер
  • Бомбический образ
  • Леди Гага и рядом не была. Вы шикарная женщина

Напомним, что ранее Оля Полякова внезапно разоткровенничалась о том, как ее коллега Наталья Могилевская флиротовала с мужем "Королевы ночи".

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова