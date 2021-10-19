Оля Полякова звела з розуму відвертим фатальним образом: "Леді Гага і поруч не була"

Оля з'явилася на публіці в оригінальній чорній сукні без бретелей, щедро розшитій паєтками. Спокусливе декольте і оригінально оформлений ліф в чашечками, високий розріз до середини стегна зробили вбрання пікантним і елегантним одночасно.

Оля доповнила фатальний образ червоною помадою, волосся було укладене у великі голлівудські локони, з аксесуарів – звисаючі сережки-кафи. На ніжках - відкриті босоніжки на високих підборах з тонким ремінцем навколо щиколотки.

Оля Полякова викликала фурор розкішним образом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Танці відтанцювали і відспівали, як вам балкон?"- поцікавилася Полякова у підписників і запропонувала їм вибрати одне з трьох видовищних фото.

"Чарівна, Олюся!" - залишила комплімент для тезки Ольга Сумська. "Красуня", - погодилася з нею українська супермодель Сніжана Онопка. "Розкіш",- написала коментар під фото фешн-фотограф Соня Плакидюк.