Омолодился: 57-летний Брэд Питт восхитил сеть новым имиджем

Брэд Питт сам того не ожидая стал звездой "Оскара". А все благодаря прическе, которая зрительно помогла голливудскому секс-символу скинуть несколько лет.
Фото, которые уже гуляют по сети, вызвали восторг среди фанатов актера.
Церемония премии «Оскар» 2021 стала одним из самых ожидаемых светских событий за последнее время. Не менее, чем главная интрига - кто получил статуэтки, зрителям хотелось наконец полюбоваться любимыми актерами.
Одним из тех, кто мгновенно приковал к себе внимание публики, стал голливудский секс-символ Брэд Питт. 57-летний актер пришел на церемонию не просто как гость, он вручал награду южнокорейской актрисе Юн Е-Чжон, победившей в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Актер выглядел, как всегда, безупречно: смокинг с бабочкой, лаконичные аксессуары… А также новая прическа, которая сделала его внешне намного более молодым.
Стилисты обыграли одну из привычных причесок Брэда Питта времен молодости: они убрали волосы в небольшой хвостик, выпустив пару прядей. А также слегка осветлили их, придав им более яркий оттенок. Новый имидж Питта просто свел с ума фанатов. Правда, в сети тут же появились и шутки на эту тему. Прическу актера назвали "пандемическим конским хвостом", намекая на редкое посещение парикмахеров во время коронавируса.
Ранее мы писали, что бывшая девушка Брэда Питта намекнула, что все еще не забыла его.