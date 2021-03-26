Она в опасности? Бритни Спирс напугала фанатов серией тревожных постов с "кодовым словом"

Ранее Бритни часто делала неоднозначные посты: странные танцы, довольно неряшливые и непонятные образы, неоднозначные подписи заставляли фанатов сомневаться в адекватности Спирс. Поклонники часто писали артистке, чтобы она подала им сигнал, если находится в опасности. Порой они видели в последующих постах такие знаки: к примеру, она словно выполняла просьбу надеть что-то желтое. Но дальше инста-разбирательств и разговоров о несправедливости дело все равно не доходило.

Бритни Спирс пытается что-то сказать (фото: instagram.com/britneyspears)

И вот Бритни вновь взволновала фанатов, словно сигнализируя им о чем-то. Так, серия постов звезды содержит одно слово, выделенное Caps Lock: "красный". "Никакой помады... румян... или тонального крема, потому что я спешила... но вы поняли идею. КРАСНЫЙ", "Злая элегантность… введение КРАСНОГО!", «КРАСНЫЙФ», - пишет Спирс в постах. При этом на самих фото ничего красного нет. Позже, правда, Бритни, наконец, выложила фото с красными элементами. Последнее из них - с изображением котенка - выглядело, словно звезда чувствует себя беззащитной и хрупкой.

Поклонники певицы стали бить тревогу: "Бритни, ты в опасности?", "Что такое красный сигнал? Что ты пытаешься нам сказать?", "Я надеюсь, что вы скоро спасетесь"… Многие просят в следующий раз надеть что-то красное, если она и вправду таким образом просит помощи.