Вона в небезпеці? Брітні Спірс налякала фанатів серією тривожних постів з "кодовим словом"

Раніше Брітні часто робила неоднозначні пости: дивні танці, досить неохайні і незрозумілі образи, неоднозначні підписи змушували фанатів сумніватися в адекватності Спірс. Шанувальники часто писали артистці, щоб вона подала їм сигнал, якщо перебуває в небезпеці. Часом вони бачили в наступних постах такі знаки: наприклад, вона немов виконувала прохання надіти щось жовте. Але далі інста-розглядів і розмов про несправедливість справа все одно не доходила.

Брітні Спірс намагається щось сказати (фото: instagram.com/britneyspears)

І ось Брітні знову схвилювала фанатів, ніби сигналізуючи їм про щось. Так, серія постів зірки містить одне слово, виділене Caps Lock: "червоний". "Ніякої помади... рум'ян... або тонального крему, тому що я поспішала... але ви зрозуміли ідею. ЧЕРВОНИЙ", "Зла елегантність... введення ЧЕРВОНОГО!", «ЧЕРВОНИЙ», - пише Спірс в постах. При цьому на самих фото нічого червоного немає. Пізніше, правда, Брітні нарешті виклала фото з червоними елементами. Останнє з них - із зображенням кошеня - виглядало, немов зірка відчуває себе беззахисною і тендітною.

Шанувальники співачки стали бити тривогу: "Брітні, ти в небезпеці?", "Що таке червоний сигнал? Що ти намагаєшся нам сказати?", "Я сподіваюся, що незабаром ви врятуєтеся"... Багато з них просять наступного разу одягти щось червоне, якщо вона і справді таким чином просить допомоги.