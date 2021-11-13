Осадчая с экстремальным декольте спровоцировала жаркие споры в сети: вмешался даже Потап

Катя позирует в вязаном черном платье по фигуре с глубоким декольте. В качестве акцентов – трендовая многослойность из золотых аккуратных цепочек на шее. Она предпочла обойтись без макияжа и приняла несколько модельных поз перед объективом фотографа.

Катя Осадчая вызвала жаркие споры в сети (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя поинтересовалась, в какой цветовой гамме фото выглядит лучше – цветной или черно-белой?

Звездные друзья ведущей стали активно комментировать эффектный образ телеведущей. "Похожа на актрису американскую", - констатировал Потап. "Бомбическая", - заявил Виталий Козловский.

Катя Осадчая показала фигуру в облегающем платье (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот мнения поклонников Кати разделились. Одни заявили, что снимки вышли неудачными, а Осадчая на них – слишком худой, другие одобрили образ и позирование ведущей.