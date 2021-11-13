Осадча з екстремальним декольте спровокувала палкі суперечки в мережі: втрутився навіть Потап

Катя позує у в'язаній чорній сукні по фігурі з глибоким декольте. В якості акцентів - трендова багатошаровість із золотих акуратних ланцюжків на шиї. Вона вважала за краще обійтися без макіяжу і прийняла кілька модельних поз перед об'єктивом фотографа.

Катя Осадча викликала палкі суперечки в мережі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя поцікавилася, в якій кольоровій гамі фото виглядає краще - кольоровій або чорно-білій?

Зіркові друзі ведучої стали активно коментувати ефектний образ телеведучої. "Схожа на актрису американську", - констатував Потап. "Бомбічна", - заявив Віталій Козловський.

Катя Осадча показала фігуру в облягаючій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось думки шанувальників Каті розділилися. Одні заявили, що знімки вийшли невдалими, а Осадча на них – занадто худою, інші схвалили образ і позування ведучої.