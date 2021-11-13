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Осадча з екстремальним декольте спровокувала палкі суперечки в мережі: втрутився навіть Потап

Автор: Styler

Катя Осадча останнім часом часто радує шанувальників стильними осінніми фотосетами і демонструє затишні образи для золотої пори. А ось що шанувальники не очікували побачити серед стильних і стриманих фотосетів, так це сміливі кадри в незвичному для ведучої образі, які збентежили деяких з них.

Так, в Instagram Катя запостила парочку знімків в облягаючій сукні з екстримальним декольте.

Катя позує у в'язаній чорній сукні по фігурі з глибоким декольте. В якості акцентів - трендова багатошаровість із золотих акуратних ланцюжків на шиї. Вона вважала за краще обійтися без макіяжу і прийняла кілька модельних поз перед об'єктивом фотографа.

Катя Осадча викликала палкі суперечки в мережі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя поцікавилася, в якій кольоровій гамі фото виглядає краще - кольоровій або чорно-білій?

Зіркові друзі ведучої стали активно коментувати ефектний образ телеведучої. "Схожа на актрису американську", - констатував Потап. "Бомбічна", - заявив Віталій Козловський.

Катя Осадча показала фігуру в облягаючій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось думки шанувальників Каті розділилися. Одні заявили, що знімки вийшли невдалими, а Осадча на них – занадто худою, інші схвалили образ і позування ведучої.

  • Невдале фото
  • Навіщо себе так виснажувати?
  • Фото не дуже
  • Видаліть це фото, воно жахливе, до цього завжди були супер
  • Неймовірна
  • Ваша природність заворожує
  • Сміливо
  • Ви всюди неперевершена
  • І те, і інше - все не те. І колір, і ч/б. Ніби тут не ви
  • Класно! Дуже круто
  • Ви шикарна жінка, світитеся щастям і можете дозволити собі все

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов показали зворушливе фото з молодшим сином Данилом на морському березі.

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Катя Осадча