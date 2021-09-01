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Осадчая и Горбунов удивили архивными школьными фото: такими их еще не видели

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов сейчас в заботах и родительских хлопотах – совсем недавно у пары родился второй совместный сын. Старшый ребенок Кати от первого брака, Илья, в этом году стал студентом, причем престижного американского ВУЗа, чем его мама очень гордится. А вот ее среднему сыну, Ивану, до школы еще два года, пока он наслаждается беззаботным временем в детском саду. Но в День знаний ведущие не смогли обойти тему школьных лет.

Звездная пара показала в Instagram свои архивные черно-белые фото, сделанные в школьные годы.

Так, Катя запечатлена в школьной форме и белом фартуке за партой с букетом роз. На втором фото будущая звезда позирует в пальто с цветами в руках.

"В этом году 1-го сентября, впервые за последние 12 лет, мы не идем в школу, школьник вырос и теперь студент, но из-за каких-то два года будем иметь нового первоклашки и накануне первого сентября я уже истерически думала о том, какую же школу выбрать. И странное ощущение, когда не надо на школьный базар. Поздравляю всех с Днем знаний и желаю легкого учебного года", - поделилась своими ощущениями и наблюдениями Катя.

Катя Осадчая показала себя в школьные годы (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики отметили, что в маленькой Кате легко узнать будущую теледиву.

  • Похожа. Вас можно узнать по детской фото
  • Какая Вы моднявая!
  • Похожа
  • Как всегда красивая и харизматичная
  • Что за красотка?
  • А где шляпка?
  • Какой взгляд!

Юрий решил не отставать от жены и опубликовал свое школьное фото. Ведущий запечатлен в классической форме – костюме и белой рубашке.

Юрий поделился ностальгическим школьным фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Через два года и наш Иван станет первоклассником! Думаю, это будет волнующий момент, как в его отца, на этом фото, много лет назад! С первым сентября! Плодотворного всем учебного года!" - обратился он к подписчикам.

К слову, среди звезд в этом году немало родителей первоклашек – это Маша Ефросинина, Слава Каминская, Андре Тан, Оля Цибульская, Ирина Билык и другие.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов