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Осадча і Горбунов здивували архівними шкільними фото: такими їх ще не бачили

Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча і Юрій Горбунов зараз в турботах і батьківських клопотах - недавно у пари народився другий спільний син. Старша дитина Каті від першого шлюбу, Ілля, в цьому році став студентом, причому престижного американського вишу, чим його мама дуже пишається. А ось її середньому синові, Івану, до школи ще два роки, поки він насолоджується безтурботним часом в дитячому садку. Але в День знань ведучі не змогли обійти тему шкільних років.

Зіркова пара показала в Instagram свої архівні чорно-білі фото, зроблені в шкільні роки.

Так, Катя відображена в шкільній формі і білому фартусі за партою з букетом троянд. На другому фото майбутня зірка позує в пальто з квітами в руках.

"Цього року 1-го вересня, вперше за останні 12 років, ми не йдемо в школу, школяр виріс і тепер студент, але через якісь два роки будемо мати нового першокласника і напередодні першого вересня я вже істерично думала про те, яку ж школу вибрати. І дивне відчуття, коли не треба на шкільний базар. Вітаю всіх з Днем знань і бажаю легкого навчального року", - поділилася своїми відчуттями і спостереженнями Катя.

Катя Осадча показала себе в шкільні роки (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники зазначили, що в маленькій Каті легко дізнатися майбутню теледіву.

  • Схожий. Вас можна дізнатися з дитячої фото
  • Яка ви моднява!
  • Схожа
  • Як завжди красива і харизматична
  • Що за красуня?
  • А де капелюшок?
  • Який погляд!

Юрій вирішив не відставати від дружини і опублікував своє шкільне фото. Ведучий зображений в класичній формі - костюмі і білій сорочці.

Юрій поділився ностальгічним шкільним фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Через два роки і наш Іван стане першокласником! Думаю, це буде хвилюючий момент, як в його батька, на цьому фото, багато років тому! З першим вересня! Плідного всім навчального року!"- звернувся він до підписниківкатя ос.

До слова, серед зірок цього року чимало батьків першокласників - це Маша Єфросиніна, Слава Камінська, Андре Тан, Оля Цибульська, Ірина Білик та інші.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов