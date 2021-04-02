Осадчая, Кухар, Яма, Санина и другие повеселились на дне рождения MONATIK'а

Среди гостей были Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Влад Яма с женой, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Юлия Санина с мужем, Нина Матвиенко.

В загородном комплексе они поставили стол, устроили красивую фотозону и уютное место возле костра. По задумке, именинник приехал туда на интервью, а там уже ждали все звездные гости.

Для MONATIK'а подготовили особенное праздничное угощение - торт в форме фирменной шляпы.

Монатик получил оригинальный торт на день рождения (фото: jetsetter.ua)

Все отлично проводили время, танцевали и устраивали веселые фотосессии. Результатами некоторые гости поделились в соцсетях.

Катя Осадчая опубликовала совместные фото с героем дня.

"Мріяти не шкідливо, все в житті можливо! @monatik_official з ювілеєм, в 35 все тільки починається", - написала ведущая.

Катя Осадчая помогла устроить для Монатика вечеринку-сюрприз на день рождения (фото: instagram.com/kosadcha)

Юлия Санина и ее муж Вал Бебко тоже сделали милое фото с Дмитрием и поздравили его с днем рождения.

"С Днем Рождения, Монатик! Есть люди, которых всегда рады видеть, с которыми всегда есть общие темы, которые остались теплыми и человечными, которых слава не испортила. Дим - ты любовь. Восхищаемся и уважаем тебя, твой талант, семью и команду, дальше - больше", - прокомментировала фронтвумен The Hardkiss.

Юлия Санина и Вал Бебко пришли поздравить Монатика с днем рождения (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Екатерина Кухар устроила с друзьями фотосет в балетных позах, а именинник и вовсе сделал с ней эффектную поддержку.

"С Днём Рождения, ритмоLOVE наших сердец! Каждый раз, когда ты проходишь мимо, на лице появляется улыбка! Твоё творчество наполняет нас витамином D! С тобой всегда — ВЕЧЕРиНОЧКА! Пусть тебя жизнь КРУЖИТ, рядом всегда будут самые близкие, а удача, счастье и любовь будут верными спутниками! Любим СИЛЬНО!" - пожелала другу прима-балерина.

Екатерина Кухар с мужем погуляли на 35-летии Монатика (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Влад Яма, который исполнял роль диджея на этом празднике, также опубликовал несколько фотографий и тепло обратился к Монатику.

"Дорогой @monatik_official, с Твоим Праздником! Ни для кого не секрет, насколько Ты безгранично талантлив, настойчив и музыкален. Но для меня Ты - пример Человека с большой буквы! Пример отношения к своей семье и вообще к окружающим. Желаю, чтобы локти и колени пригодились только в ринге! А в музыке пускай всё будет легко и ритмично!. Обнимаю!" - душевно написал звезда "Танцев со звездами".

Влад Яма показал яркие фото с дня рождения Дмитрия Монатика (фото: instagram.com/vladyama_official)

Вы также можете посмотреть видео с вечеринки Монатика, которые звездные гости выкладывали в своих Сториз.

Монатик весело отпраздновал 35-летие с друзьями (видео: Youtube.com/GlamWish)