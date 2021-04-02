Осадча, Кухар, Яма, Саніна та інші повеселилися на дні народження MONATIK'а

Серед гостей були Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Влад Яма з дружиною, Катерина Кухар і Олександр Стоянов, Юлія Саніна з чоловіком, Ніна Матвієнко.

В заміському комплексі вони поставили стіл, влаштували гарну фотозону і затишне місце біля багаття. За задумом, іменинник приїхав туди на інтерв'ю, а там вже чекали всі зіркові гості.

Для MONATIK'а підготували особливе святкове частування - торт у формі фірмового капелюха.

Монатік отримав оригінальний торт на день народження (фото: jetsetter.ua)

Всі чудово проводили час, танцювали і влаштовували веселі фотосесії. Результатами деякі гості поділилися в соцмережах.

Катя Осадча опублікувала спільні фото з героєм дня.

"Мріяти не шкідливо, все в житті можливо! @monatik_official з ювілеєм, у 35-все тільки починається", - написала ведуча.

Катя Осадча допомогла влаштувати для Монатіка вечірку-сюрприз на день народження (фото: instagram.com/kosadcha)

Юлія Саніна і її чоловік Вал Бебко теж зробили миле фото з Дмитром і привітали його з днем народження.

"З Днем Народження, Монатік! Є люди, яких завжди раді бачити, з якими завжди є загальні теми, які залишилися теплими і людяними, яких слава не зіпсувала. Дім - ти любов. Захоплюємося і поважаємо тебе, твій талант, сім'ю і команду, далі - більше", - прокоментувала фронтвумен The Hardkiss.

Юлія Саніна і Вал Бебко прийшли привітати Монатіка з днем народження (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Катерина Кухар влаштувала з друзями фотосет в балетних позах, а іменинник і зовсім зробив з нею ефектну підтримку.

"З Днем Народження, ритмоLOVE наших сердець! Кожен раз, коли ти проходиш повз, на обличчі з'являється посмішка! Твоя творчість наповнює нас вітаміном D! З тобою завжди — ВЕЧЕРиНОЧКА! Нехай тебе життя КРУЖЛЯЄ, поруч завжди будуть самі близькі, а удача, щастя і любов будуть вірними супутниками! Любимо СИЛЬНО!" - побажала одному прима-балерина.

Катерина Кухар з чоловіком погуляли на 35-річчя Монатіка (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Влад Яма, який виконував роль діджея на цьому святі, також опублікував кілька фотографій і тепло звернувся до Монатіка.

"Дорогий @monatik_official, з Твоїм Святом! Ні для кого не секрет, наскільки Ти безмежно талановитий, наполегливий і музичний. Але для мене Ти - приклад Людини з великої літери! Приклад ставлення до своєї сім'ї і взагалі до оточуючих. Бажаю, щоб лікті і коліна стали в нагоді тільки в рингу! А в музиці нехай все буде легко і ритмічно!. Обіймаю!" - душевно написав зірка "Танців з зірками".

Влад Яма показав яскраві фото з дня народження Дмитра Монатіка (фото: instagram.com/vladyama_official)

Ви також можете подивитися відео з вечірки Монатіка, які зіркові гості викладали у своїх Сториз.

Монатік весело відсвяткував 35-річчя з друзями (відео: Youtube.com/GlamWish)