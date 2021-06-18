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Осадчая в пикантном вечернем наряде сверкнула стройными ножками: "стала еще красивее"

Автор: Ольвия Агаркова

Беременная Катя Осадчая не сидит на месте – ее рабочий график настолько насыщен и богат на громкие события, что ведущая часто летает и совмещает работу с отдыхом, хоть релаксировать ей особо некогда. Телезвезда блистает в ярких нарядах, которые ей очень к лицу. Поклонники в один голос отмечают – беременность ведущую очень украшает! К слову, интересное положение – не повод отказываться от роскошных вечерних туалетов.

Так, Катя поделилась в Instagram эффектным фотосетом в пикантном блестящем вечернем платье с высоким разрезом.

Черное платье из струящейся ткани, щедро декорированное серебреными блестками идеально село по фигуре. Звезда дополнила наряд изящными открытыми босоножками на тонкой шпильке с трендовым квадратным мысом, а в качестве головного убора предпочла не любимую традиционную шляпку, а стильный тюрбан оттенка металлик.

Она позировала, сидя на уютном диванчике и демонстрировала бесконечные стройные ножки, а также красовалась на балконе в лучах заходящего солнца, показав фигуру в полный рост.

"Светское лето. Перелеты, съемки… Съемки, перелеты", - коротко описала свій насыщенный рабочий график Катя.

Катя блистала в вечернем наряде и демонстрировала бесконечные ножки (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники засыпали ведущую комплиментами и не скупились на заслуженную похвалу.

  • Какая Вы красивая
  • Вы невероятная
  • Беременность Вас сделала еще красивее
  • Очаровательная
  • Красивая Катя - вся светится счастьем
  • Шикарная
  • Настоящая красавица
  • Катя, вы прекрасны, вам идет особое состояние

Напомним, что ранее Катя Осадчая прогулялась по центру Киева в удобном и стильном льняном костюме.

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Катя Осадчая