Осадчая в пикантном вечернем наряде сверкнула стройными ножками: "стала еще красивее"

Черное платье из струящейся ткани, щедро декорированное серебреными блестками идеально село по фигуре. Звезда дополнила наряд изящными открытыми босоножками на тонкой шпильке с трендовым квадратным мысом, а в качестве головного убора предпочла не любимую традиционную шляпку, а стильный тюрбан оттенка металлик.

Она позировала, сидя на уютном диванчике и демонстрировала бесконечные стройные ножки, а также красовалась на балконе в лучах заходящего солнца, показав фигуру в полный рост.

"Светское лето. Перелеты, съемки… Съемки, перелеты", - коротко описала свій насыщенный рабочий график Катя.

Катя блистала в вечернем наряде и демонстрировала бесконечные ножки (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники засыпали ведущую комплиментами и не скупились на заслуженную похвалу.