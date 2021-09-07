Ослепительна: Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платье

Тина Кунаки стала еще одной гостьей Венецианского кинофестиваля. Там модель показала несколько образов, которые подчеркнули ее совершенную фигуру.

Один из образов Тины составили серебристое платье с принтом питона, изысканная обувь и множество драгоценностей. Модели сделали высокую укладку, а также яркий макияж. Судя по снимкам в блоге звезды, она сама была в восторге от такого аутфита. Тина сделала массу селфи и буквально не могла оторваться от зеркала.

Тина Кунаки на Венецианском фестивале (фото: instagram.com/tinakunakey)

Второй выход Кунаки был запланирован в качестве лица Armani beauty. В этот раз модели подобрали классическое черное платье с внушительным декольте, которое едва сдерживало пышную грудь красавицы. Завершили лук макияж в коричневых тонах, блестящие красные губы и изумрудные серьги. Своим росокшным внешним видом юная супруга Венсана Касселя просто покорила фанатов. Они засыпали девушку комплиментами и восторженными комментариями. А вот муж красавицы вновь не стал выражать публично свою любовь.