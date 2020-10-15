Остапчук и Горняк сделали признания перед самой свадьбой: я не обещаю

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк состоится уже 15 октября на берегу Днепра.

Перед этим важным днем невеста написала в Instagram очень трогательный пост, в котором поделилась эмоциями от ожидания праздника.

"Сегодня я ночую одна в отельном номере. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине с собой, и своими мыслями. Если ко мне придут волнения перед сном, я прогоню их прочь. Ведь завтра солнечный день. Завтра день, которого мы ждали, я помню, как ты мечтал, чтобы я шла к тебе в белом платье, и завтра так будет! Завтра день, когда все будут танцевать, петь и радоваться за нас. Завтра мы скажем друг другу волшебные слова и пронесем их по жизненному пути! Завтра наш день! Я жду тебя, мой милый! Обнимаю. Твоя К." - написала Кристина, опубликовав фото из отеля.

Кристина Горняк в отеле на берегу Днепра (фото: instagram.com/kristygor)

В комментариях к посту ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" ответил, что "это очень трогательно...".

"Милая моя, завтра Наш день и я не обещаю, что смогу сдержать слезы восхищения", - признался Владимир.

Напомним, Владимир Остапчук накануне свадьбы высказался о детях и отношениях с экс-супругой.

Ранее нумеролог раскрыла будущее брака Остапчука и его возлюбленной.