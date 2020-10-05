Оставил и переписал все: Остапчук поскандалил со "Светской жизнью" из-за своих детей

Владимир Остапчук после новости о разводе с женой Еленой Войченко стал героем скандальных светских хроник, а известие о том, что ведущий снова женится еще больше разожгла интерес общественности.

Так, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" дал немало интервью с новой избранницей, нотариусом Кристиной Горняк на тему личной жизни. В последнем из них, для программы "Светская жизнь", снятом в гольф-клубе и вышедшем в эфир в субботу, 3 октября, они рассказали о подготовке к свадьбе, лечении от коронавируса и ответили на ряд весьма откровенных вопросов Кати Осадчей.

После выхода передачи в эфир, Владимир возмутился тем, как был смонтирован сюжет, обвинил автором программы в умышленном разжигании конфликта и заявил, что его ответ на вопрос о финансировании и обеспечении детей вырезали.

Так, он записал ряд сторис в Instagram, в которых представил свою версию происходящего и даже показал чеки, как доказательство того, что регулярно помогает дочери Эмилии и сыну Эвану и покрывает все их потребности.

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Катя Осадчая задала Владимиру вопрос о покупке для его невесты автомобиля Range Rover за более 50 тысяч долларов и вспомнила заявления экс-жены шоумена Елены Войченко о том, что он не выделяет средства на содержание семьи.

"Наверное, чтобы придать "скандальности" ситуации "Светская жизнь" решила сделать для меня очень странную вещь. Мой ответ на этот вопрос вырезали. Я сказал, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю о том, чтобы их покинуть, и обеспечиваю их", - пояснил ведущий.

Кроме того, Владимир заявил, что в выпуске "подмонтировали" ответ его невесты Кристины на вопрос о том, почему она похвасталась в соцсетях дорогим подароком от любимого: "то есть один вопрос и совсем другой ответ. А мой не взяли вообще".

Владимир не на шутку разозлился и тут же принялся разъяснять ситуацию.

"За предыдущий год я ни слова не сказал по поводу всей этой шумихи вокруг развода. Я только защищался и оправдывался. Пришел один раз и сказал – это не так, здесь неправда. И плохого не скажу, хотя скелеты есть в шкафу у каждого. Поверьте, это проходили сотни семей", - отметил он.

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"Хотите сенсаций – пожалуйста. Только оставьте в покое моих детей и их нервную систему. И мою семью. Я за них буду до конца", - заверил шоумен.

Он обратился с просьбой к создателям программы: "Если хотите хайпа, не делайте это так непрофессионально и подло. Первый раз в жизни я пишу такие вещи кому-то. Но у меня есть личные границы, и у моей семьи. И если вы вмешались – получите ответ".

Остапчук заявил, что ежемесячно выделяет деньги на содержание сына Эвана и дочери Эмилии. Он платит около 30 тыс. гривен за частные детсад и школу, а 25 тыс гривен выделяет на продукты.

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Звездный отец отметил, что с детьми он проводит минимум 2-3 дня в неделю и сам покупает для них одежду. В качестве подтверждения своих слов Остапчук показал чеки.

Также он заверил, что одевает детей, выделяет им средства на поездки к морю и теннисную академию.

"Как мужчина я должен был собрать чемодан, оставить все и уйти. И я это сделал. Я оставил и переписал все. И я никогда не оставлю своих детей", - вспыхнул шоумен.

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Кристина также высказала свое мнение о конфликтной ситуации, поддержала своего избранника, и заявила, что ей "надоело молчать на неправду".

"Решили хайпонуть и вставить другой ответ, тем самым добавив "скандального окраса" и сделать из меня стерву, а из Вовы еще хуже", - возмутилась невеста ведущего в сторис.

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К слову, ранее Владимир Остапчук поделился откровенной историей о невесте Кристине Горняк и их романтической поездке в Париж.