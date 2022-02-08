Откровенный топ и шпильки: беременная Рианна вышла в свет в соблазнительном образе total black

Папарацци засняли звезду на подземной парковке в Беверли-Хиллз. Беременная бизнесвумен направлялась на ужин с друзьями, выбрав вновь весьма экстравагантный наряд. Рианна надела смелый топ Jean Paul Gaultier со шнуровкой и капюшоном, который оголил грудь и уже заметно округлившийся животик. Образ звезда дополнила леггинсами со штрипками Attico и объемным укороченным бомбером черного цвета.

33-летняя знаменитость не стала отказывать себе в удовольствии обуть туфли на шпильках, даже несмотря на беременность. Остроносые лодочки со сверкающими камнями на щиколотках добавили луку гламурную нотку. Как и узкие черные очки, а также множество золотых цепочек на шее. На фоне наряда total black помада винного цвета (наверняка из новой коллекции) смотрелась особенно эффектно.

Хотя образ вызвал неоднозначную реакцию в сети, в умении Рианны приковывать к себе внимание уж точно не откажешь.

К слову, недавно в историю была замешана давняя подруга РиРи – Джиджи Хадид. Написав комментарий под подстом беременной певицы, она заставила всех подумать, что у Рианны родится двойня. Супермодель не удержалась от трогательного: "Три ангела". Позже она объяснила, что имела в виду Рианну, ее парня и их ребенка. Но на снимке была только Рианна, что заставило фанатов задуматься.

Рианна и A$AP Rocky (фото: instagram.com/badgalriri)

Также недавно стало известно, что Рианна и A$AP Rocky собираются пожениться. Инсайдер рассказал, что пара очень традиционна в этих вопросах и смотрит одинаково на брак. Свадьбу, как уверяет знакомый пары, они сыграют сразу, как ребенок появится на свет.

"Рианна полностью очарована A$AP, у них очень крепкая связь. Рианна всегда была довольно традиционной – они точно женятся. Она уже не раз говорила, что хочет быть с ним всегда, и он говорил то же самое… Свадьба пройдет на Барбадосе, поскольку у них оба семья там. Это место объединило их и до сих пор остается чрезвычайно важным для обоих", – делится источник.