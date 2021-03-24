Он отыграется: беременная Даша Квиткова высказалась о ссорах с мужем Добрыниным

Даша признается, что у Никиты непростой характер и ему приходиться контролировать порывы эмоций.



"Мне с мужем жить всю жизнь, а моя беременность закончится и он отыграется. У Никиты просто такой взрывной характер. Он в принципе намного жестче, грубее, чем я. Когда мы ссоримся, он, чтобы еще хуже не сделать, бывает психует и уходит куда-то", – рассказала Квиткова.

Но затем ведущий быстро отходит и возвращается с извинениями.

Даша старается лишний раз не тревожить Никиту просьбами и капризами (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша призналась, что пара очень хотела ребенка. Во время беременности она заболела коронавирусом и ей пришлось очень непросто. На четвертом месяце девушка рискнула улететь на Мальдивы. И когда прятать округлившийся животик уже было бесполезно, призналась, что вскоре станет мамой.

Будущие родители уже выбрали три имени, но окончательно определяться, как назовут сыночка им поможет личное "знакомство" с ним. Мама Никиты хочет назвать внука Данил, а Даши – Жорик. Но ни одно из них пара не одобрила.

Никита досрочно сделал Даше подарок в знак благодарности за сына – он заказал для любимой авто, где будет все, что она хочет (бежевый салон, руль с подогревом и т.д.). Машину будущая мама ждет с нетерпением уже в апреле.

Даша сделала ряд личных признаний