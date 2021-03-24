Він відіграється: вагітна Даша Квіткова висловилася про сварки з чоловіком Добриніним

Даша зізнається, що у Микити непростий характер і йому доводиться контролювати пориви емоцій.



"Мені з чоловіком жити все життя, а моя вагітність закінчиться і він відіграється. У Микити просто такий вибуховий характер. Він в принципі набагато жорсткіше, грубіше, ніж я. Коли ми сваримося, він, щоб ще гірше не зробити, буває психує і йде кудись", – розповіла Квіткова.

Але потім ведучий швидко відходить і повертається з вибаченнями.

Даша намагається зайвий раз не турбувати Микиту проханнями і примхами (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша зізналася, що пара дуже хотіла дитину. Під час вагітності вона захворіла коронавірусом і їй довелося дуже непросто. На четвертому місяці дівчина ризикнула полетіти на Мальдіви. І коли ховати кругленький животик вже було марно, зізналася, що незабаром стане мамою.

Майбутні батьки вже вибрали три імені, але остаточно визначатися, як назвуть синочка їм допоможе особисте знайомство з ним. Мама Микити хоче назвати онука Данило, а Даші – Жорик. Але ні одне з них пара не схвалила.

Микита достроково зробив Даші подарунок в знак подяки за сина – він замовив для коханої авто, де буде все, що вона хоче (бежевий салон, кермо з підігрівом тощо). Машину майбутня мама чекає з нетерпінням вже в квітні.

Даша зробила ряд особистих зізнань