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Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы

Автор: Марина Настевич

54-летняя звезда "Спасателей Малибу" и Playboy Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем - телохранителем Дэном Хейхерстом. Для актрисы это был пятый брак и продился он чуть больше года - 13 месяцев.

Как сообщает Rolling Stone, пара уже не вместе и артистка официально начала оформлять развод.

Памела подала на развод в Канаде, куда она переехала со своим новым мужем в прошлом году. Там же в канун Рождества 2020 года состоялась и их свадьба.

По словам близкого к паре анонимного источника, "Памела любит так же искренне, как и живет". Источник назвал отношения звезды и ее пятого избранника "пандемическим вихрем", который исчерпал себя. По данным СМИ, актриса и ее бывший телохранитель уже не живут вместе.

Памела Андерсон разводится в пятый раз (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Андерсон покинула их общий дом и переехала жить в Малибу, где проводит время со своими сыновьями. Ни она, ни Хейхерст ситуацию пока не комментируют.

Известно, что артистка связала себя узами брака с Хейхерстом всего через несколько месяцев бурного романа,а начала встречаться с ним всего через семь месяцев после расставания с четвертым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Памела Андерсон вышла замуж за Дэна Хейхерста в 2020 году (фото: instagram.com/chimagazineit)

Напомним, Памела и Дэн поженились в канун Рождества-2020 на заднем дворе загородного поместья Андерсон в Ванкувере, Канада. Бывшая звезда "Спасателей Малибу" заявила, что она находится там, где и должна быть - в руках любящего мужчины.

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