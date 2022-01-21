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Памела Андерсон розлучається з п'ятим чоловіком через рік після весілля

Автор: Марина Настевич

54-річна зірка "Рятувальників Малібу" і Playboy Памела Андерсон подала на розлучення зі своїм п'ятим чоловіком - охоронцем Деном Хейхерстом. Для актриси це був п'ятий шлюб і тривав він трохи більше року - 13 місяців.

Як повідомляє Rolling Stone, пара вже не разом і артистка офіційно почала оформляти розлучення.

Памела подала на розлучення в Канаді, куди вона переїхала зі своїм новим чоловіком в минулому році. Там же напередодні Різдва 2020 року відбулося і їхнє весілля.

За словами близького до пари анонімного джерела, "Памела любить так само щиро, як і живе". Джерело назвало відносини зірки і її п'ятого обранця "пандемічним вихором", який вичерпав себе. За даними ЗМІ, актриса і її колишній охоронець вже не живуть разом.

Памела Андерсон розлучається вп'яте (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Андерсон покинула їх спільний дім і переїхала жити в Малібу, де проводить час зі своїми синами. Ні вона, ні Хейхерст ситуацію поки не коментують.

Відомо,що артистка зв'язала себе узами шлюбу з Хейхерстом всього через кілька місяців бурхливого роману, А почала зустрічатися з ним всього через сім місяців після розставання з четвертим чоловіком, голлівудським магнатом Джоном Пітерсом.

Памела Андерсон вийшла заміж за Дена Хейхерста в 2020 році (фото: instagram.com/chimagazineit)

Нагадаємо, Памела і Ден одружилися напередодні Різдва-2020 на задньому дворі заміського маєтку Андерсон у Ванкувері, Канада. Колишня зірка "Рятувальників Малібу" заявила, що вона знаходиться там, де і повинна бути - в руках люблячого чоловіка.

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