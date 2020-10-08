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Как пережить осеннюю хандру: топ-5 лайфхаков от Златы Огневич

Автор: Марина Настевич

Певица предложила действенные способы поднять себе настроение осенью

С приходом осени многие сталкиваются с таким явлением, как сезонная хандра - грустное настроение, апатия и низкий уровень энергии. Лучше не засиживаться в таком состоянии и пытаться как-то себя встряхнуть и развеселить.

Как именно - подскажет популярная певица Злата Огневич. На своей странице в Instagram 34-летняя артистка предложила несколько действенных способов развеять осеннюю грусть, которые помогают лично ей.

Она сопроводила публикацию атмосферными фото. На первом кадре звезда сидит за столиком кафе в белом сарафане и модных мюлях, а на других позирует в нежном голубом жакете.

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Злата Огневич очаровала женственными образами и красотой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Так что берите на вооружение и вперед - некогда печалиться!

"ТОП-5 способов "пережить" эту осеннюю хандру:

  • Устроить себе шоппинг! Это может быть косметика, одежда, а может... ты давно хотела купить что-то для уютной кухни?
  • Сходить на уход к любимому косметологу, а заодно узнать про новинки. Я всегда делаю курс пилингов для лица, в осенний период. И моя кожа говорит мне ВАУУУУ
  • Познакомиться с кем-то )) Вариантов множество! Выставки, курсы, презентации, фитнесс-студии, бизнес-школы, уличные фестивали еды... etc. Главное, быть открытым к новым людям в твоей жизни!

  • Устроить самый настоящий читмил! Всё, чего душа пожелает )) Ну, а потом в спортзал, конечно же!
  • Сменить обстановку! Путешествовать! И не нужно ехать за #тридевятьземель . Я вот, скоро поеду в прекрасные Карпаты. В Украине есть классные места для отдыха", - поделилась Злата.

Фолловеры оценили советы певицы, а также ее красоту и стиль, засыпав комплиментами в комментариях.

  • Можно прямо все сразу реализовать. Весь «топчик» из 5 пунктов
  • Вы прекрасна
  • Хороша!
  • Дуже гарна
  • Красуня.
  • Солнце ты сногсшибательная
  • Великолепная
  • Ты сонечко
  • Красивая
  • Така мила та ніжна красуня
  • Неймовірна мілашка
  • Оххх ці ножки, файна

Напомним, Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем год назад, последствия которого она переживает до сих пор.

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Новости Украины певецЗлата Огневич