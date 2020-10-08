Как пережить осеннюю хандру: топ-5 лайфхаков от Златы Огневич

Певица предложила действенные способы поднять себе настроение осенью
С приходом осени многие сталкиваются с таким явлением, как сезонная хандра - грустное настроение, апатия и низкий уровень энергии. Лучше не засиживаться в таком состоянии и пытаться как-то себя встряхнуть и развеселить.
Как именно - подскажет популярная певица Злата Огневич. На своей странице в Instagram 34-летняя артистка предложила несколько действенных способов развеять осеннюю грусть, которые помогают лично ей.
Она сопроводила публикацию атмосферными фото. На первом кадре звезда сидит за столиком кафе в белом сарафане и модных мюлях, а на других позирует в нежном голубом жакете.
Злата Огневич очаровала женственными образами и красотой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Так что берите на вооружение и вперед - некогда печалиться!
"ТОП-5 способов "пережить" эту осеннюю хандру:
Фолловеры оценили советы певицы, а также ее красоту и стиль, засыпав комплиментами в комментариях.
Напомним, Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем год назад, последствия которого она переживает до сих пор.