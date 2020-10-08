Як пережити осінню хандру: топ-5 лайфхаків від Злати Огневич

Співачка запропонувала дієві способи підняти собі настрій восени
З приходом осені багато стикаються з таким явищем, як сезонна хандра - сумний настрій, апатія і низький рівень енергії. Краще не засиджуватися в такому стані і намагатися якось себе струсити і розвеселити.
Як саме - підкаже популярна співачка Злата Огневич. На своїй сторінці в Instagram 34-річна артистка запропонувала кілька дієвих способів розвіяти осінній смуток, які допомагають особисто їй.
Вона супроводила публікацію атмосферними фото. На першому кадрі зірка сидить за столиком кафе в білому сарафані і модних мюлях, а на інших позує в ніжному синьому жакеті.
Злата Огневич зачарувала жіночними образами і красою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Так що беріть на озброєння і вперед - нема коли сумувати!
"ТОП-5 способів "пережити" цю осінню нудьгу:
Фолловери оцінили поради співачки, а також її красу і стиль, засипав компліментами в коментарях.
Нагадаємо, Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем рік тому, наслідки якого вона переживає досі.