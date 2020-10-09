Первый опыт с девушкой: экс-Nikita DJ NANA сделала личное признание об отношениях с Дашей Астафьевой

Сексапильная экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко, она же DJ NANA, радует поклонников не только творчеством, но и горячими фото. Дерзкая красавица приглянулась зрителям после того, как громко заявила о себе во время участия в самом эпатажном и провокационном женском коллективе украинского шоу-бизнеса. Она честно рассказала об отношениях в группе и о том, что ее связывает с экс-коллегой Дашей Астафьевой.

Так, в интервью для YouTube-канала "Олицкая" в рамках программы "Без комплексов" Анастасия заявила, что впервые поцеловалась с девушкой во время концерта. Инициатива исходила от Даши.

"Это был мой первый поцелуй с девушкой. Я знала с первых минут трека, переживала, что нам придется целоваться. Я хотела просто убежать со сцены, я не готова прилюдно целоваться. И я ж еще не знаю как. Даша меня искусно закрутила-завертела. Овации, фейерверки и у нас случился поцелуй. Зрители были в шоке. Но в еще большем шоке была я. Я от нее отпрыгнула, и меня просто снесло со сцены. Это был мой первый опыт с девушкой. А потом все пошло как по маслу", - с улыбкой вспоминает артистка.

Анастасия вспоминила о первом поцелуе с девушкой, которой оказалась Даша Астафьева (фото: instagram.com/anastasia_domination)

Девушки стали очень близки, начали тесно общаться и даже познакомились с семьями друг друга. Даша опекала коллегу и поддерживала во всем.

"Мне казалось, что таких отношений не может быть. Как она меня приняла и как у нас происходило общение, отношения… И тот год, когда мы были без третьей участницы, это был идеальный год. Я с ее стороны чувствовала поддержку, заботу. Она меня познакомила с родителями, ездила к моей бабушке. У нас была какая-то химия, любовь, взаимоподдержка, взаимопомощь, лучший друг, родная душа", - эмоционально заявила DJ NANA.

Но затем Даша стала главной звездой в группе, а Анастасии пришлось отойти на второй план. Девушка долго думала, кто же был инициатором такой расстановки в коллективе.

Дуэт вскоре превратился в трио - к Даше и Насте присоединилась Юлия Бричковская (instagram.com/da_astafieva)

"Юра не сам придумал, что родная моя душа хочет стоять посредине, а я должна уйти назад. Это немножечко двойная игра. Юра съезжал, что это Даша, а Даша – что это Юра", - рассказала о разладе в коллективе Кумейко.

Более того, девушка не раз просила продюсера сделать общее собрание для всех участников коллектива, но Юрий встречался с артистками по отдельности и многие вопросы и пожелания Анастасии оставлял без внимания.

После окончания контракта он начистоту поговорил с Анастасией и не слишком стремился преодолевать сотрудничество.

"В какой-то момент я пришла в офис и получила на руки свои документы. Это произошло до Нового года. Если честно, я рассчитывала, что еще отработаю коропративы. Это максимально больно и неприятно", - вспомнила DJ NANA.

Анастасия Кумейко честно рассказала о связи с Дашей Астафьевой

Напомним, что ранее Даша Астафьева взбудоражила сеть фото топлес.

К слову, Даша Астафьева оригинально презентовала свою линию одежды.