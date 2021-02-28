Перья и соблазнительное декольте: Каменских восхитила стройными ножками в пикантном наряде с разрезом

Настя Каменских умеет быть разной и поражать нарядами и образами. Так, на эфирах шоу "Маска" на канале "Украина" она блистает в смелых и умопомрачительных луках , привлекая внимание зрителей. Так, звезда нарядилась в обольстительное платье-макси с перьями солнечного лимонного оттенка.

Певица поделилась парочкой фото в образе обворожительной дивы на странице в Instagram .

Наряд на запах позволил ей продемонстрировать стройные ножки и открыть плечи. Окантовка в виде перьев добавила образу легкости и игривости. Обувь – босоножки с тонкими изящными ремешками идеально вписались в образ.

Настя выпрямила волосы и зачесала их назад, собрав локоны в изящную прическу. Аксессуары - свисающие серьги. Макияж – легкий и ненавязчивый, чтобы не перегружать и без того яркий образ.

Настя Каменских в платье с перьями покорила ярким луком (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники звезды по достоинству оценили ее лук и похвалили Настю.