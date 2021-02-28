Перья и соблазнительное декольте: Каменских восхитила стройными ножками в пикантном наряде с разрезом
Настя Каменских умеет быть разной и поражать нарядами и образами. Так, на эфирах шоу "Маска" на канале "Украина" она блистает в смелых и умопомрачительных луках, привлекая внимание зрителей. Так, звезда нарядилась в обольстительное платье-макси с перьями солнечного лимонного оттенка.
Певица поделилась парочкой фото в образе обворожительной дивы на странице в Instagram.
Наряд на запах позволил ей продемонстрировать стройные ножки и открыть плечи. Окантовка в виде перьев добавила образу легкости и игривости. Обувь – босоножки с тонкими изящными ремешками идеально вписались в образ.
Настя выпрямила волосы и зачесала их назад, собрав локоны в изящную прическу. Аксессуары - свисающие серьги. Макияж – легкий и ненавязчивый, чтобы не перегружать и без того яркий образ.
Настя Каменских в платье с перьями покорила ярким луком (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники звезды по достоинству оценили ее лук и похвалили Настю.
- Нежная и красивая
- Потрясающая
- Прекрасная женщина
- Какая шикарная, с ума сойти можно
- Какая очаровательная
- Красивая и очень нежная в этом образе
- Очень красивый образ
- Классное платьице
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Напомним, что ранее Настя Каменских показала, как выглядит утром после пробуждения и без макияжа. Она поделилась своими ритуалами в начале насыщенного дня.