Пір'я і спокусливе декольте: Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом

Настя Каменських вміє бути різною і вражати вбраннями і образами. Так, на ефірах шоу "Маска" на каналі "Україна" вона блищить в сміливих і відчайдушних луках , привертаючи увагу глядачів. Так, зірка вбралася в звабливу сукню-максі з пір'ям сонячного лимонного відтінку.

Співачка поділилася кількома фото в образі чарівної діви на сторінці в Instagram .

Вбрання на запах дозволило їй продемонструвати стрункі ніжки і відкрити плечі. Окантовка у вигляді пір'я додала образу легкості і грайливості. Взуття – босоніжки з витонченими ремінцями ідеально вписалися в образ.

Настя випрямила волосся і зачесала його назад, зібравши локони у витончену зачіску. Аксесуари - звисаючі сережки. Макіяж – легкий і ненав'язливий, щоб не перевантажувати і без того яскравий образ.

Настя Каменських в сукні з пір'ям підкорила яскравим цибулею (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зірки по достоїнству оцінили її лук і похвалили Настю.