Пір'я і спокусливе декольте: Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом
Настя Каменських вміє бути різною і вражати вбраннями і образами. Так, на ефірах шоу "Маска" на каналі "Україна" вона блищить в сміливих і відчайдушних луках, привертаючи увагу глядачів. Так, зірка вбралася в звабливу сукню-максі з пір'ям сонячного лимонного відтінку.
Співачка поділилася кількома фото в образі чарівної діви на сторінці в Instagram.
Вбрання на запах дозволило їй продемонструвати стрункі ніжки і відкрити плечі. Окантовка у вигляді пір'я додала образу легкості і грайливості. Взуття – босоніжки з витонченими ремінцями ідеально вписалися в образ.
Настя випрямила волосся і зачесала його назад, зібравши локони у витончену зачіску. Аксесуари - звисаючі сережки. Макіяж – легкий і ненав'язливий, щоб не перевантажувати і без того яскравий образ.
Настя Каменських в сукні з пір'ям підкорила яскравим цибулею (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники зірки по достоїнству оцінили її лук і похвалили Настю.
- Ніжна і красива
- Приголомшлива
- Прекрасна жінка
- Яка шикарна, з глузду з'їхати можна
- Яка чарівна
- Красива і дуже ніжна в цьому образі
- Дуже гарний образ
- Класне платтячко
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала, як виглядає вранці після пробудження і без макіяжу. Вона поділилася своїми ритуалами на початку насиченого дня.