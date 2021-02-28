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Пір'я і спокусливе декольте: Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 18:42
Пір'я і спокусливе декольте: Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських вміє бути різною і вражати вбраннями і образами. Так, на ефірах шоу "Маска" на каналі "Україна" вона блищить в сміливих і відчайдушних луках, привертаючи увагу глядачів. Так, зірка вбралася в звабливу сукню-максі з пір'ям сонячного лимонного відтінку.

Співачка поділилася кількома фото в образі чарівної діви на сторінці в Instagram.

Вбрання на запах дозволило їй продемонструвати стрункі ніжки і відкрити плечі. Окантовка у вигляді пір'я додала образу легкості і грайливості. Взуття – босоніжки з витонченими ремінцями ідеально вписалися в образ.

Настя випрямила волосся і зачесала його назад, зібравши локони у витончену зачіску. Аксесуари - звисаючі сережки. Макіяж – легкий і ненав'язливий, щоб не перевантажувати і без того яскравий образ.

Пір'я і спокусливе декольте: Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом

Пір'я і спокусливе декольте: Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом

Настя Каменських в сукні з пір'ям підкорила яскравим цибулею (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зірки по достоїнству оцінили її лук і похвалили Настю.

  • Ніжна і красива
  • Приголомшлива
  • Прекрасна жінка
  • Яка шикарна, з глузду з'їхати можна
  • Яка чарівна
  • Красива і дуже ніжна в цьому образі
  • Дуже гарний образ
  • Класне платтячко

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала, як виглядає вранці після пробудження і без макіяжу. Вона поділилася своїми ритуалами на початку насиченого дня.

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