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Перья и соблазнительное декольте: Каменских восхитила стройными ножками в пикантном наряде с разрезом

Автор: Lite

Настя Каменских умеет быть разной и поражать нарядами и образами. Так, на эфирах шоу "Маска" на канале "Украина" она блистает в смелых и умопомрачительных луках, привлекая внимание зрителей. Так, звезда нарядилась в обольстительное платье-макси с перьями солнечного лимонного оттенка.

Певица поделилась парочкой фото в образе обворожительной дивы на странице в Instagram.

Наряд на запах позволил ей продемонстрировать стройные ножки и открыть плечи. Окантовка в виде перьев добавила образу легкости и игривости. Обувь – босоножки с тонкими изящными ремешками идеально вписались в образ.

Настя выпрямила волосы и зачесала их назад, собрав локоны в изящную прическу. Аксессуары - свисающие серьги. Макияж – легкий и ненавязчивый, чтобы не перегружать и без того яркий образ.

Настя Каменских в платье с перьями покорила ярким луком (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники звезды по достоинству оценили ее лук и похвалили Настю.

  • Нежная и красивая
  • Потрясающая
  • Прекрасная женщина
  • Какая шикарная, с ума сойти можно
  • Какая очаровательная
  • Красивая и очень нежная в этом образе
  • Очень красивый образ
  • Классное платьице

Напомним, что ранее Настя Каменских показала, как выглядит утром после пробуждения и без макияжа. Она поделилась своими ритуалами в начале насыщенного дня.

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Новости Украины Настя Каменских
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