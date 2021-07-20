Певица и звезда Playboy СолоХа о дорогих подарках от мужчин и амбициях: готова краснеть за деньги

Долго раздумывали над предложением стать судьей в шоу "Співають всі", которое скоро стартует на канале "Украина"?

Я сразу согласилась на участие в проекте, когда меня пригласил Геннадий Витер. А я знаю, что канал "Украина" плохого не предложит! Я люблю разные шоу, закулисные интриги, дух соревнований, особенно, когда можно кого-то покритиковать, оценить по своим критериям.

Как на вас повлиял карантин?

Я больше времени провела с дочерью и супругом, стала больше заниматься спортом, чаще выходить в прямые эфиры в соцсети, создала свой канал, где показывала тренировки и репетиции. Благодаря тому, что появилось больше свободного времени, стала изучать себя и свое тело. Начала заниматься моржеванием. При минусовой температуре плавала в море. В карантине я нашла позитивные моменты.

Певица СолоХа стала судьей проекта "Співають всі" (фото: пресс-служба)

Какие доступные методы ухода за собой можете посоветовать женщинам?

Во-первых, моржевание. Холодная вода тонизирует тело, лучше работают сосуды, включается метаболизм, организм быстрее и эффективнее начинает бороться с вирусами. Во-вторых, отлично работают пробежки, элементарные упражнения: покачать пресс, занятия с гантельками, если нет инвентаря, то взять в руки полуторалитровые бутылки с водой - будет тот же эффект. Можно сделать разные маски из овощей и фруктов, но важна и улыбка, позитивные мысли. Не стоит смотреть грустные новости и накручивать себя.

Сколько времени сами уделяете спорту?

Известно, что я "Самая спортивная певица Украины". После участия в соревновании "Мисс бикини", я поняла, что этот титул обязывает держать себя в отличной физической форме. Поэтому я, как и начинала заниматься по 4-5 раз в неделю, так и продолжаю. Хожу на массажи, плаваю, бегаю... Даже если нет возможности ходить в спортзал, ношу с собой коврик для занятий спортом и могу заниматься за кулисами шоу.

С чего начинается ваше утро?

Со стакана воды с медом и лимоном, пробежка, тренажерный зал, небольшой завтрак, потом готовлюсь к концертам, беру с собой на репетиции судочек со здоровой едой. Пью много воды, около 3 литров в день, ложусь спасть в 22:00, хотя сон не всегда получается вовремя, работаю над этим.

Какие оригинальные подарки дарили поклонники?

Как правило, это подарки, сделанные своими руками: картины, один из поклонников подарил куклу с солохой. Мужчины, которые хотят на меня произвести впечатление, дарят букеты из 500 роз, предлагали подарить любой автомобиль на выбор, но я подумала: как мой супруг отреагирует на такой подарок?!

СолоХа не скрывает, на что готова ради денег (фото: пресс-служба)

Супруг не ревнует, когда вам предлагают в подарок авто?

Я не обо всем рассказываю (Смеется). Как говорят: "Бачили очі, що брали". Когда мы познакомились с супругом, я сразу сказала, что я певица, и не остановлюсь на достигнутом. Моя цель - стать знаменитой, принять участие в "Евровидении", прославиться на весь мир. У меня большие амбиции, я сразу предупредила, что будут поклонники, цветы, большая конкуренция, гастроли, и меня может долго не быть дома. Муж сказала, что готов к этому. И ни разу за все время, что мы вместе, не выдвинул претензий.

Чем супруг вас покорил в условиях такой конкуренции?

Он харизматичный, позитивный с чувством юмора, интеллектуал. Мы могли разговориться до 6-7 утра. Как правило, меня не переговоришь, а с ним я не могла наслушаться. Тогда поняла, что он тот мужчина, с которым можно строить семью. Я ему поверила, потому что он человек слова, прагматик.

Во время карантина многие творческие личности задумались о новых профессиях. Вы рассматривали смену деятельности?

Я ушла в рекламу. Была моделью определенных брендов, стала сама развивать свой блог, записывать мотивационные видео, потом начались снова концерты. Думаю, если будет новая волна коронавируса, я выживу и быстро адаптируюсь, но моя деятельность будет творческой.

Долго думаете над рекламными предложениями, советуетесь с супругом?

Ни у кого не прошу советов, у меня нет продюсера. Рассматриваю все варианты. Например, секс-шоп, если предлагает рекламу, вопрос лишь в цене. Говорю: "Если мне придется краснеть в вашей рекламе, потому что у меня есть среди поклонников и дети, то платить придется дорого". Но ограничений нет. Единственное, что не буду рекламировать - то, что вредит здоровью, например, таблетки для похудения. Некоторые молодые дизайнеры присылали вещи для рекламы, но мы возвращали обратно, так как качество было плохим. Во-первых, я сама не буду это носить, потому что мне неприятно, а во-вторых, не хочу советовать это своим подписчикам.

Певица мечтает о мировой славе (фото: instagram.com/soloha_official)

Комфортнее развивать свое творчество с продюсером или без него?

Я уже два года без продюсера, мне комфортно. Правда, путь творческий более тернистый, а вот психологически чувствуешь себя увереннее. Ведь каким бы ни был продюсер гениальным, он все равно подавляет личность. Поэтому ты находишься постоянно в стрессе, чувствуешь ограничения.

Вы заметили, что никогда не будете рекламировать таблетки для похудения. В прошлом прибегали к такому методу борьбы с лишним весом?

Конечно, я склонна к полноте. Помню себя в студенческие годы, плюс 10 килограммов к моему весу, в котором я сейчас. А поскольку у меня рост небольшой, то даже 5 килограмм лишнего веса на мне заметны. У меня было много комплексов из-за этого. Поэтому я даже пила таблетки для похудения, сидела на диетах, состоящих из гречки и кефира, все было, но ничего такого отличного результата, как спорт, мне не принесло. Просто нужно было в один день сказать себе: "Хватит, это не мое". Я однажды увидела девушку, которая принимали участие в конуре "Мисс бикини", восхитилась и тоже захотела на это соревнование. И потом мне удалось выйти на этот подиум. Я вошла в пятерку лучших спортсменов южного региона, и этот результат теперь моя мотивация.