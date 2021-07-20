Співачка і зірка Playboy СолоХа про дорогі подарунки від чоловіків і амбіції: готова червоніти за гроші

Довго роздумували над пропозицією стати суддею в проекті "Співають всі", який скоро стартує на каналі "Україна"?

Я відразу погодилася на участь у проекті, коли мене запросив Геннадій Вітер. А я знаю, що канал "Україна" поганого не запропонує! Я люблю різні шоу, закулісні інтриги, дух змагань, особливо, коли можна когось покритикувати, оцінити за своїми критеріями.

Як на вас вплинув карантин?

Я більше часу провела з дочкою і чоловіком, стала більше займатися спортом, частіше виходити в прямі ефіри в соцмережі, створила свій канал, де показувала власні тренування і репетиції. Завдяки тому, що з'явилося більше вільного часу, стала вивчати себе і своє тіло. Почала займатися моржуванням. При мінусовій температурі плавала в морі. У карантині я знайшла позитивні моменти.

Співачка СолоХа стала суддею проекту "Співають всі" (фото: прес-служба)

Які доступні методи догляду за собою можете порадити жінкам?

По-перше, моржування. Холодна вода тонізує тіло, краще працюють судини, включається метаболізм, організм швидше і ефективніше починає боротися з вірусами. По-друге, відмінно працюють пробіжки, елементарні вправи: покачати прес, заняття з гантельками, якщо немає інвентарю, то взяти в руки півторалітрові пляшки з водою - буде той же ефект. Можна зробити різні маски з овочів і фруктів, але важлива і посмішка, позитивні думки. Не варто дивитися сумні новини і накручувати себе.

Скільки часу самі приділяєте спорту?

Відомо, що я "найспортивніша співачка України". Після участі в змаганні "Міс Бікіні", я зрозуміла, що цей титул зобов'язує тримати себе у відмінній фізичній формі. Тому я, як і починала займатися по 4-5 разів на тиждень, так і продовжую. Ходжу на масажі, плаваю, бігаю... Навіть якщо немає можливості ходити в спортзал, ношу з собою килимок для занять спортом і можу займатися за лаштунками шоу.

З чого починається ваш ранок?

Зі склянки води з медом і лимоном, пробіжка, тренажерний зал, невеликий сніданок, потім готуюся до концертів. На репетиції беру з собою судочок зі здоровою їжею. П'ю багато води, близько 3 літрів в день, лягаю спати о 22:00, хоча сон не завжди виходить вчасно, працюю над цим.

Які оригінальні подарунки дарували шанувальники?

Як правило, це подарунки, зроблені своїми руками: картини, один з шанувальників подарував ляльку з солохою. Чоловіки, які хочуть на мене справити враження, дарують букети з 500 троянд, пропонували подарувати будь-який автомобіль на вибір, але я подумала: як мій чоловік відреагує на такий подарунок?!

СолоХа не приховує, на що готова заради грошей (фото: прес-служба)

Чоловік не ревнує, коли вам пропонують в подарунок авто?

Я не про все розповідаю (сміється). Як кажуть:"Бачили очі, що брали". Коли ми познайомилися з чоловіком, я відразу сказала, що я співачка, і не зупинюся на досягнутому. Моя мета - стати знаменитою, взяти участь у "Євробаченні", прославитися на весь світ. У мене великі амбіції, я відразу попередила, що будуть шанувальники, квіти, велика конкуренція, гастролі, і мене може довго не бути вдома. Чоловік сказав, що готовий до цього. І жодного разу за весь час, що ми разом, не висунув претензій.

Чим чоловік вас підкорив в умовах такої конкуренції?

Він харизматичний, позитивний з почуттям гумору, інтелектуал. Ми могли розговоритися до 6-7 ранку. Як правило, мене не переговориш, а з ним я не могла наслухатися. Тоді зрозуміла, що він той чоловік, з яким можна будувати сім'ю. Я йому повірила, тому що він людина слова, прагматик.

Під час карантину багато творчих особистостей задумалися про нові професії. Ви розглядали зміну діяльності?

Я пішла в рекламу. Була моделлю певних брендів, стала сама розвивати свій блог, записувати мотиваційні відео, потім почалися знову концерти. Думаю, якщо буде нова хвиля коронавірусу, я виживу і швидко адаптуюся, але моя діяльність буде творчою.

Довго думаєте над рекламними пропозиціями, радитеся з чоловіком?

Ні в кого не прошу порад, у мене немає продюсера. Розглядаю всі варіанти. Наприклад, секс-шоп, якщо пропонує рекламу, питання лише в ціні. Кажу: "Якщо мені доведеться червоніти у вашій рекламі, тому що у мене є серед шанувальників і діти, то платити доведеться дорого". Але обмежень немає. Єдине, що не буду рекламувати - те, що шкодить здоров'ю, наприклад, таблетки для схуднення. Деякі молоді дизайнери надсилали речі для реклами, але ми повертали назад, так як якість була поганою. По-перше, я сама не буду це носити, тому що мені неприємно, а по-друге, не хочу радити це своїм фоловерам.

Співачка мріє про світову славу (фото: instagram.com/soloha_official)

Комфортніше розвивати свою творчість з продюсером або без нього?

Я вже два роки без продюсера, мені комфортно. Правда, творчий шлях більш тернистий, а ось психологічно відчуваєш себе впевненіше. Адже яким би не був продюсер геніальним, він все одно пригнічує особистість. Тому ти знаходишся постійно в стресі, відчуваєш обмеження.

Ви зазначили, що ніколи не будете рекламувати таблетки для схуднення. У минулому вдавалися до такого методу боротьби із зайвою вагою?

Звичайно, я схильна до повноти. Пам'ятаю себе в студентські роки, плюс 10 кілограмів до моєї ваги, в якій я зараз. А оскільки у мене зріст невеликий, то навіть 5 кілограм зайвої ваги на мені помітні. У мене було багато комплексів через це. Тому я навіть пила таблетки для схуднення, сиділа на дієтах, що складаються з гречки і кефіру, все було, але нічого такого відмінного результату, як спорт, мені не принесло.

Просто потрібно було в один день сказати собі: "Досить, це не моє". Я одного разу побачила дівчину, яка брала участь в будці "Міс Бікіні", захопилася і теж захотіла на це змагання. І потім мені вдалося вийти на цей подіум. Я увійшла до п'ятірки кращих спортсменів південного регіону, і цей результат тепер моя мотивація.