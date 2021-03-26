Пиджак на голое тело: полуобнаженная Кайли Дженнер восхитила фанатов роскошной фигурой

Кайли Дженнер показала целую серию фото с разных периодов жизни. Одно из них - в полуобнаженном виде - особенно восхитило фанатов.
Снимки одной из самых богатых девушек планеты появились в ее блоге Instagram.
Кайли Дженнер опубликовала жаркий снимок из своей примерочной. Одета она в прозрачный комбинезон с вертикальными черными полосами, который оголил ее знаменитую фигуру. Под ним отчетливо видно нижнее белье и роскошное тело 23-летней знаменитости. В дополнение к наряду она подобрала черный пиджак "с мужского плеча", а также кожаные перчатки. Получилось очень соблазнительно и невероятно стильно.
Кайли Дженнер показала архивные фото (фото: instagram.com/kyliejenner)
Также Кайли добавила в данную галерею несколько фото со своей семьей. Здесь есть снимки ее любимой дочери Сторми, а также старших сестер: Ким и Кортни. Все три красавицы позируют в похожих купальниках и выглядят, как всегда, роскошно.
Ранее Кендалл Дженнер показала снимок со спортивной тренировки, куда отправилась в ярком наряде. Фото модели вызвали ажиотаж в сети.