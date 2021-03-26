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Піджак на голе тіло: напівоголена Кайлі Дженнер захопила фанатів розкішною фігурою

Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала цілу серію фото з різних періодів життя. Одне з них - в напівоголеному вигляді - особливо захопило фанатів.

Знімки однієї з найбільш багатих дівчат планети з'явилися в її блозі Instagram.

Кайлі Дженнер опублікувала жаркий знімок зі своєї гардеробної. Одягнена вона в прозорий комбінезон з вертикальними чорними смугами, який оголив її знамениту фігуру. Під ним чітко видно нижню білизну і розкішне тіло 23-річної знаменитості. В доповнення до вбрання вона підібрала чорний піджак "з чоловічого плеча", а також шкіряні рукавички. Вийшло дуже спокусливо і неймовірно стильно.

Кайлі Дженнер показала архівні фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі додала в дану галерею кілька фото зі своєю родиною. Тут є знімки її улюбленою дочкою Стормі, а також старших сестер: Кім і Кортні. Всі три красуні позують в схожих купальниках і виглядають, як завжди розкішно.

Раніше Кендалл Дженнер показала знімок зі спортивного тренування, куди вирушила в яскравому вбранні. Фото моделі викликали ажіотаж у мережі.

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Новини України модамодельКайли Дженнер
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