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В пиджаке на голое тело: Барбара Палвин восхитила сеть роскошным телом

Автор: RBC.UA

Барбара Палвин показала новый образ, который ей создали для съемки в рекламной кампании Armani Beauty.

Фото, которое модель опубликовала в своем блоге, вызвало море ярких реакций.

Барбара позирует в черном классическом пиджаке, надетом прямо на голое тело. 27-летняя венгерская супермодель выглядит сексуально и стильно. И макияж только подчеркнул это. Девушке сделали легкие коричневые smoky, брови прокрасили натуральным карандашом, а губы - ярко-красной помадой. Волосы Палвин завили легкими волнами.

В сети поднялась волна обсуждений, какая красивая Барбара. Фанаты отметили, что ей очень к лицу образ женщины-вамп. К слову, в обычной жизни модель любит одеваться проще, а также старается обходиться без косметики.

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, недавно Барбара продемонстрировала, какой пиджак нужно купить для будущего осеннего сезона.

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