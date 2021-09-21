Пистолет-распылитель и яблоко: Тина Кароль удивила содержимым своей сумочки

Так, в начале звезда достала из сумки сразу два телефона. Как отметила Тина, она больше не пользуется блокнотами или книгами, ведь все это есть в ее аксессуарах.

"Я давно перестала записывать на бумажках. Научилась в заметках все оформлять, таблицы создавать, потому что сегодня современная деловая бизнес-вумен не может по-другому", – сказала Кароль.

Далее артистка достала яблоко. По ее словам, она сорвала фрукт в своем саду.

"Найти именно этот сорт "Слава победителю" было сложно. А яблоко - это главный ингредиент в моей сумке", - призналась с улыбкой звезда.

Далее исполнительница стала показывать предметы, в том порядке, с которого начинала бы день. По ее словам, сначала она делает макияж, который наносит прямо в пути.

Тина Кароль показала, что носит в сумочке (скриншот с видео)

Так, Тина достала из сумочки светоотражающий крем, благодаря которому может сиять и выглядеть, будто бы только вернулась из отпуска.

После этого певица достала распылитель тона для лица, из-за которого ее часто останавливают на пограничном контроле. "Это пистолет для мейка, распылитель тона. Он удобен тем, что есть зарядка, можно брать в путешествия с собой всегда", – поделилась Кароль и показала, как ним пользоваться.

Также звезда показала бальзам для губ и нюдовую помаду, также в ее сумке нашлись гель для бровей, масло для ногтей и сухие духи. Конечно, не обошлось и без фирменной красной помады - для особого случая или мероприятия.

А еще у артистки немало сережек. Как говорит Тина, это "на все случаи жизни".

"В других сумочках у меня еще есть различные игрушки, которые мне дарил сын, открытки. Но я показывать их не буду. Пусть это останется моим личным", - добавила Кароль.

Тина Кароль показала, что носит в сумочке (скриншот с видео)