Пістолет-розпилювач і яблуко: Тіна Кароль здивувала вмістом своєї сумочки

Так, на початку зірка дістала з сумки відразу два телефони. Як зазначила Тіна, вона більше не користується блокнотами або книгами, адже все це є в її аксесуарах.

"Я давно перестала записувати на папірцях. Навчилася в нотатках все оформляти, таблиці створювати, тому що сьогодні сучасна ділова бізнес-вумен не може по-іншому", – сказала Кароль.

Далі артистка дістала яблуко. За її словами, вона зірвала фрукт у своєму саду.

"Знайти саме цей сорт "Слава переможцю" було складно. А яблуко - це головний інгредієнт в моїй сумці", - зізналася з посмішкою зірка.

Далі виконавиця стала показувати предмети, в тому порядку, з якого починала б день. За її словами, спочатку вона робить макіяж, який наносить прямо в дорозі.

Тіна Кароль показала, що носить в сумочці (скріншот з відео)

Так, Тіна дістала з сумочки світловідбиваючий крем, завдяки якому може сяяти і виглядати, нібито тільки повернулася з відпустки.

Після цього співачка дістала розпилювач тону для обличчя, через який її часто зупиняють на прикордонному контролі. "Це пістолет для мейка, розпилювач тону. Він зручний тим, що є зарядка, можна брати в подорожі з собою завжди", – поділилася Кароль і показала, як ним користуватися.

Також зірка показала бальзам для губ і нюдову помаду, також в її сумці знайшлися гель для брів, масло для нігтів і сухі духи. Звичайно, не обійшлося і без фірмової червоної помади - для особливого випадку або заходу.

А ще у артистки чимало сережок. Як каже Тіна, це "на всі випадки життя".

"В інших сумочках у мене ще є різні іграшки, які мені дарував син, листівки. Але я показувати їх не буду. Нехай це залишиться моїм особистим", - додала Кароль.

Тіна Кароль показала, що носить в сумочці (скріншот з відео)