Из питания, а не из добавок: диетолог назвала жизненно важный микроэлемент и его источники

Проще говоря, хром - незаменимый для нашего организма микроэлемент, который поступает с продуктами питания и оказывает влияние на обмен углеводов, белков и жиров.



Недавние результаты исследований показали, что добавки пиколината хрома могут быть полезны для многих людей, при условии его дефицита, и рекомендуют получать хром в первую очередь с продуктами питания, а не с добавками.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Адекватное потребление хрома в возрасте 9 лет и старше колеблется от 21 до 25 мкг в день для женщин и от 25 до 35 мкг в день для мужчин.



Одними из лучших источников хрома являются брокколи, печень, устрицы, стручковая фасоль, чернослив, орехи и пивные дрожжи. Большинство молочных продуктов содержат мало хрома.



Питание с преобладанием быстрых углеводов способствует увеличению выведения хрома из организма. А вот наличие в вашем рационе питательных веществ с преобладанием витаминов группы В и С могут помочь повысить усваиваемость хрома из пищи.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потенциально дефицит хрома может быть связан с некоторыми проблемами

со здоровьем:

нарушение толерантности к глюкозе, что приводит к снижению контроля уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа;

менее эффективный контроль холестерина, что приводит к более высокому риску атеросклероза и сердечных заболеваний.



Если ваш рацион сбалансирован, то вы получаете все необходимые микронутриенты, и хром в том числе!



Важно понимать, что не отдельные питательные вещества делают рацион полноценным, а их взаимодействие!