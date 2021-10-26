З харчування, а не з добавок: дієтолог назвала життєво важливий мікроелемент і його джерела

Всі чули про кальцій, магній, цинк... А ось про такий важливий мікроелемент як хром знаєте?
"Давайте розбиратися, що це і з чим його їдять", - запропонувала в Instagram дієтолог Ольга Безугла.
Простіше кажучи, хром - незамінний для нашого організму мікроелемент, який надходить з продуктами харчування і впливає на обмін вуглеводів, білків і жирів.
Недавні результати досліджень показали, що добавки піколинату хрому можуть бути корисні для багатьох людей, за умови його дефіциту, і рекомендують отримувати хром в першу чергу з продуктами харчування, а не з добавками.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Адекватне споживання хрому у віці 9 років і старше коливається від 21 до 25 мкг в день для жінок і від 25 до 35 мкг в день для чоловіків.
Одними з кращих джерел хрому є брокколі, печінка, устриці, стручкова квасоля, чорнослив, горіхи і пивні дріжджі. Більшість молочних продуктів містять мало хрому.
Харчування з переважанням швидких вуглеводів сприяє збільшенню виведення хрому з організму. А ось наявність у вашому раціоні поживних речовин з переважанням вітамінів групи В і С можуть допомогти підвищити засвоюваність хрому з їжі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Потенційно дефіцит хрому може бути пов'язаний з деякими проблемами
зі здоров'ям:
Якщо ваш раціон збалансований, то ви отримуєте всі необхідні мікронутрієнти, і хром в тому числі!
Важливо розуміти, що не окремі поживні речовини роблять раціон повноцінним, а їх взаємодія!
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко склала овочеве меню на будь-який смак і гаманець на осінній період.