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З харчування, а не з добавок: дієтолог назвала життєво важливий мікроелемент і його джерела

Автор: Ольвія Агаркова

Всі чули про кальцій, магній, цинк... А ось про такий важливий мікроелемент як хром знаєте?

"Давайте розбиратися, що це і з чим його їдять", - запропонувала в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Простіше кажучи, хром - незамінний для нашого організму мікроелемент, який надходить з продуктами харчування і впливає на обмін вуглеводів, білків і жирів.

Недавні результати досліджень показали, що добавки піколинату хрому можуть бути корисні для багатьох людей, за умови його дефіциту, і рекомендують отримувати хром в першу чергу з продуктами харчування, а не з добавками.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Адекватне споживання хрому у віці 9 років і старше коливається від 21 до 25 мкг в день для жінок і від 25 до 35 мкг в день для чоловіків.

Одними з кращих джерел хрому є брокколі, печінка, устриці, стручкова квасоля, чорнослив, горіхи і пивні дріжджі. Більшість молочних продуктів містять мало хрому.

Харчування з переважанням швидких вуглеводів сприяє збільшенню виведення хрому з організму. А ось наявність у вашому раціоні поживних речовин з переважанням вітамінів групи В і С можуть допомогти підвищити засвоюваність хрому з їжі.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Потенційно дефіцит хрому може бути пов'язаний з деякими проблемами
зі здоров'ям:

  • порушення толерантності до глюкози, що призводить до зниження контролю рівня глюкози в крові у людей з діабетом 2 типу;
  • менш ефективний контроль холестерину, що призводить до більш високого ризику атеросклерозу і серцевих захворювань.

Якщо ваш раціон збалансований, то ви отримуєте всі необхідні мікронутрієнти, і хром в тому числі!

Важливо розуміти, що не окремі поживні речовини роблять раціон повноцінним, а їх взаємодія!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко склала овочеве меню на будь-який смак і гаманець на осінній період.

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