Очень плакала и чувствовала себя жертвой: Никитюк внезапно заговорила о предательстве и обмане

Леся Никитюк отдыхает на райских Мальдивах в компании друзей. Она регулярно радует поклонников своими курортными образами и фото в купальниках, которые меняет как перчатки. Но позитивное и радостное настроение звезды явно омрачили какие-то не слишком приятные события в жизни, и она решила поделиться с поклонниками сокровенным – своими личными переживаниями.

Леди Ле опубликовала серию эффектных кадров на пирсе, уходящем в океан. На снимках Леся предстала в женственном платье-миди молочного оттенка по фигуре с корсетным лифом – наряд идеально подчеркнул стройные формы ведущей. В руках она несет босоножки на каблуке.

"О лжи и обмане. Это будет подстерегать вас всегда и иногда даже с какой-то цикличностью ... Но нужно за это благодарить и отпускать .. Только так вы сможете двигаться дальше! Я вообще люблю когда мне врут и обманывают, для меня это как ядерное топливо! А раньше очень плакала и чувствовала себя жертвой!" - сделала откровенное признание ведущая.

Леся показала эффектный фотосет у океана (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она уточнила, что этот пост написала в большей степени для себя. "Чтобы раз и навсегда выровнять свое эмоциональное состояние и не обращать внимание на ложь, обман и хейт. А вам спасибо, что выслушали... Нет времени на психолога", - отметила Леся. Ведущая также привела топ-3 любимые цитаты про ложь.

На яркие фото, сопровождающее пост-откровение, обратила внимание экс-"ВИА Гра", певица Анастасия Кожевникова: "Как красиво". "Класс", - отреагировала на публикацию Даша Астафьева

Поклонники завалили Лесю комплиментами, отмечая ее точеную фигуру и женственный наряд, а также засвидетельствовали свою поддержку.

Напомним, что ранее Леся Никитюк откровенно высказалась о личной жизни и любимом мужчине.