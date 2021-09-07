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Плакали вместе: MELOVIN впервые рассказал о реакции матери на признание в своей бисексуальности

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Вторник 07 сентября 2021 14:33
Плакали вместе: MELOVIN впервые рассказал о реакции матери на признание в своей бисексуальности MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Марина Настевич

Певец и участник "Танцев со звездами" MELOVIN во время выступления на фестивале Atlas Weekend 2021 в июле совершил каминг-аут и признался в своей бисексуальности прямо со сцены. Это шокировало некоторых фанатов - однако, как поделился артист, для него была важнее другая дата: за полгода до этого он набрался смелости, чтобы признаться в своей сексуальной ориентации родным.

О реакции мамы на свое признание Мэловин рассказал в программе ЖВЛ,

Когда они с семьей отдыхали в Карпатах в конце 2020-го, певец, который молчал о своей сексуальной ориентации 18 лет, решился рассказать все дорогому человеку - маме. К его радости, та поддержала сына.

"Мы сидели, плакали вместе с ней. Была очень такая крутая поддержка с фразой: "Ты для меня первое, единственное и последнее". И для меня ничего не важно. Я такой, сидел, тоже вот это вот сопли подтирал наждачкой", - поделился MELOVIN.

Плакали вместе: MELOVIN впервые рассказал о реакции матери на признание в своей бисексуальности

MELOVIN с мамой (фото: instagram.com/melovin_official)

По словам исполнителя, до признания он ежедневно жил в страхе, ему некому было исповедаться, поделиться переживаниями.

Как только певец показал свою истинную сущность, говорит, что больше не боится делать все, что ему заблагорассудится.

"Хочешь, надень каблы, хочешь - не надевай каблы. Хочешь, надень женское боди. Что хочешь, то и делай. Но просто делай так, чтобы не идти против закона Украины. Мне нечего скрывать. Я совсем свободный человек и это придает каких-то крыльев", - отметил Мэл.

Напомним, после выступления в первом прямом эфире "Танцев со звездами 2021" MELOVIN решил преподнести особый подарок для Екатерины Кухар. Он презентовал ей красивую коробочку и заявил – внутри находится живое сердце. На что прима-балерина посоветовала отнести презент в музей анатомии и поставила артисту 3 бала.

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