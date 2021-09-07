Плакали вместе: MELOVIN впервые рассказал о реакции матери на признание в своей бисексуальности

Когда они с семьей отдыхали в Карпатах в конце 2020-го, певец, который молчал о своей сексуальной ориентации 18 лет, решился рассказать все дорогому человеку - маме. К его радости, та поддержала сына.

"Мы сидели, плакали вместе с ней. Была очень такая крутая поддержка с фразой: "Ты для меня первое, единственное и последнее". И для меня ничего не важно. Я такой, сидел, тоже вот это вот сопли подтирал наждачкой", - поделился MELOVIN.

MELOVIN с мамой (фото: instagram.com/melovin_official)

По словам исполнителя, до признания он ежедневно жил в страхе, ему некому было исповедаться, поделиться переживаниями.

Как только певец показал свою истинную сущность, говорит, что больше не боится делать все, что ему заблагорассудится.

"Хочешь, надень каблы, хочешь - не надевай каблы. Хочешь, надень женское боди. Что хочешь, то и делай. Но просто делай так, чтобы не идти против закона Украины. Мне нечего скрывать. Я совсем свободный человек и это придает каких-то крыльев", - отметил Мэл.