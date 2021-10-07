Платье с бахромой и меховые сапоги: Тина Кунаки показала стильный образ для вечеринки

Тина Кунаки выбрала в этот раз черное платье, украшенное блестящей бахромой и перьями. Пышное, с длинными рукавами, оно скрывало фигуру девушки, но длина мини наряда позволила показать Тине свои стройные ноги. Дополнили образ девушки объемные сапоги на шпильках с меховой окантовкой.

Тина Кунаки в новом образе на вечеринке (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тине сделали высокий конский хвост, а часть волос у лица уложили в виде челки. Макияж Кунаки был выполнен в коричневых тонах, что только подчеркнуло золотистый загар любимой жены Венсана Касселя.

В своем образе девушка выглядела стильно и невероятно эффектно. То что надо, чтобы стать звездой вечера, берем на заметку!