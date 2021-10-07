Сукня з бахромою і хутряні чоботи: Тіна Кунакі показала стильний образ для вечірки

Тіна Кунакі вибрала цього разу чорну сукню, прикрашену блискучою бахромою і пір'ям. Пишне, з довгими рукавами, платяя приховувало фігуру дівчини, але довжина міні вбрання дозволила показати Тіні свої стрункі ноги. Доповнили образ дівчини об'ємні чоботи на шпильках з хутряною окантовкою.

Тіна Кунакі в новому образі на вечірці (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіні зробили високий кінський хвіст, а частину волосся біля обличчя уклали у вигляді чубчика. Макіяж Кунакі був виконаний в коричневих тонах, що тільки підкреслило золотистий загар коханої дружини Венсана Касселя.

У своєму образі дівчина виглядала стильно і неймовірно ефектно. Те що треба, щоб стати зіркою вечора, беремо на замітку!