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Сукня з бахромою і хутряні чоботи: Тіна Кунакі показала стильний образ для вечірки

Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі відвідала захід, влаштований в Парижі відомим глянцевим журналом ELLE. Як багаторазова cover girl видання, модель була однією з головних зірок вечора.

У своєму Instagram Тіна опублікувала кілька фото в яскравому образі для вечірки.

Тіна Кунакі вибрала цього разу чорну сукню, прикрашену блискучою бахромою і пір'ям. Пишне, з довгими рукавами, платяя приховувало фігуру дівчини, але довжина міні вбрання дозволила показати Тіні свої стрункі ноги. Доповнили образ дівчини об'ємні чоботи на шпильках з хутряною окантовкою.

Тіна Кунакі в новому образі на вечірці (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіні зробили високий кінський хвіст, а частину волосся біля обличчя уклали у вигляді чубчика. Макіяж Кунакі був виконаний в коричневих тонах, що тільки підкреслило золотистий загар коханої дружини Венсана Касселя.

У своєму образі дівчина виглядала стильно і неймовірно ефектно. Те що треба, щоб стати зіркою вечора, беремо на замітку!

Нагадаємо, нещодавно Венсан Кассель засипав мережу романтичними фото з Тіною Кунакі.

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