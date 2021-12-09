Победитель Х-Фактора презентовал свою "Паранойю": это личный манифест (видео и фото)

Артист признается, что произведение стало личным манифестом. Его "послание" - не нужно играть в чувства и ревновать, придумывать проблемы и в параноидальной форме о них переживать.

""Паранойя" отображает мою жизненную позицию на данный момент и, надеюсь, она найдет отклик в ваших сердцах", - говорит Панчишин.

Артист PTASHKIN (Миша Панчишин) выпустил новый трек "Паранойя" (фото: instagram.com/yanptashkin)

Отметим, что Михаил вернулся к музыке после двухлетнего перерыва, во время которой он строил свою звукозаписывающую студию и был сосредоточен на отношениях. Нынешний трек - второй за последние месяцы после камбэка.

Видео: PTASHKIN презентовал новую песню "Паранойя"

"Я думаю, все проходят через такие нездоровые отношения, когда не хватает жизненного опыта, чтобы выстроить действительно хорошие отношения без эмоциональных качелей. В песне я говорю о том, что люблю и хочу быть рядом с человеком, но устал от манипуляций и неопределенности", - рассказал PTASHKIN.

PTASHKIN (Миша Панчишин) выпустил трек-манифест "Паранойя" (фото: instagram.com/yanptashkin)